曾經窮到沒錢回家鄉！她串起人情味+眷村味　連結屏東四川美食

▲吳治芳在屏東市勝利星村開設「想家的家-橘之花正宗川菜美食館」1日開幕。安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同服務團隊前往祝賀 。（圖／林育先提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

從大陸嫁到台灣，曾經窮到買不起機票回大陸的吳治芳，去年透過甄選進入活化成功的屏東市勝利星村，開設「想家的家-橘之花正宗川菜美食館」，今（1）日開幕。

▲▼吳治芳、蘇清泉與在場人員合手致意。

副縣長吳麗雪、屏東縣議長周典論、東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同林育先等服務團隊人員、立委鍾佳濱、縣議唐玉琴、林郁虹、陳揚、李世斌等議員及彼岸花協會理事長石陵英等人均到場祝賀，期盼想家的家美食餐廳，成為屏東勝利星村的新亮點。

▲▼合影。

原經營橘之花川菜館的吳治芳今年透過甄選進入活化成功的勝利星村，該園區歷經1927年日本陸軍飛行聯隊進駐開始興建大批官舍眷舍，充滿豐富歷史文化元素，未來結合正宗的川味料理，讓顧客可以在日式建築裡，享用中華料理，體驗歷史與美食。

吳治芳於1996年從四川遠嫁來屏東，由於家境並不富裕，又因法令規定定居8年內無工作證，只能在一些小餐館幫忙洗碗賺點零錢貼補家用，生育兩個小孩後，經濟壓力變大，於是和家人開了一間自助餐，希望能改善家中經濟，但礙於規定只能半年住台灣半年住大陸，8年中就帶著兩個小孩大陸台灣飛來飛去，自助餐也開開停停只好關門歇業，曾經窮到連飛機票都買不起，後來經過眷村伯伯的資助，在屏東市開始做起餐館小生意。

由於她在大陸老家並不是學餐飲，也跟餐飲業完全沒有接觸，在台8年後拿到工作證，看到大街小巷到處都是泡沫紅茶店，於是跟著開了一家，生意也還不錯，但到了秋冬生意便會變差，她發想如果飲料配上主食，應該會提升消費的誘因。

也因為這樣的契機，開始從事川菜美食創意料理，20多年來，不斷摸索研究屏東在地食材及四川家鄉的辣椒等香辛料，以做出正宗的四川菜，最後發現家鄉最道地的郫縣豆瓣醬調味料，入口回甘、顏色亮紅且嗆辣濃郁的香味，就是川菜的靈魂，就是眷村老伯伯魂牽夢縈的家鄉味。

她說，用熱油及快炒逼出二荊條辣椒段甘鮮、亮紅、辣味和花椒粒的嗆味，透過梅納反應讓菜餚撲鼻濃郁的香味，就是比別人更夠味，於是她更鑽研創意手法烹調出濃鮮香的橘之花正宗川菜極品麻婆豆腐、川味辣子雞、香辣干鍋雞、嗆炒土豆絲、重慶小麵狠牛版、超蝦麻辣過橋米線、辣魅米血等美食。

吳治芳強調，她要用最有人情味及眷村味的川菜美食文化，將屏東故鄉的新家和四川成都老家在美好的時光中連結起來，讓消費者來到該川菜餐廳，在品嘗正宗川菜鮮香辣美食的同時，體驗台灣多元文化的活潑及日式歷史建築保存意義，及特殊的眷村文化氣息。

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