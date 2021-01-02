王毅談中國外交　歸納2021年六大工作

▲中國外交部長王毅。（圖／中國外交部網站）

記者陳政錄／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅近日在接受專訪時，擘劃2021年中國的六大方面外交工作，並強調中國對待夥伴，有合作之道，對待惡人，則有「鬥爭之道」，直言面對無端抹黑和惡意攻擊，中方將會堅決回擊。

王毅近日接受官媒《新華社》、《央視》專訪，介紹2021年中國外交工作重點，和一帶一路、中美關係、外交態度等議題。他表示，2021年中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，在以國家主席習近平外交思想為指引，繼續全面推進中國特色大國外交，在堅定維護國家主權、安全、發展利益基礎上，要重點做好六方面工作。

他所說的六大工作分別為，中國外交要全力服務國家發展戰略、持續構建新型國際關係、不斷提升開放合作水平、主動參與全球治理變革、積極增進各國相互理解、繼續構建人類命運共同體。

其中，包括在疫情防控前提下，促進中國國內和國際市場聯通、推動主要大國關係穩定發展，推動高質量共建「一帶一路」、繼續踐行多邊主義理念，還有向世界講好「中國共產黨治國理政的故事、中國人民奮鬥圓夢的故事、中國和平發展的故事。」

王毅說，在高質量共建「一帶一路」上，中方願結合各國戰勝疫情和經濟復甦的現實需要，發展發展戰略深度對接，助力互聯互通和復工復產，挖掘生命健康、數位經濟、綠色發展等經濟新動能。

在談到「中國外交的擔當與風骨」時，王毅強調，「對待朋友，我們有好客之道；對待夥伴，我們有合作之道；對待惡人，我們也有鬥爭之道。」他說，如果是無端抹黑和惡意攻擊，中方當然要堅決回擊。

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