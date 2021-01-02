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王毅談中國外交　歸納2021年六大工作

▲▼2020年10月20日晚，中國國務委員兼外長王毅在北京出席聯合國安理會海灣地區局勢部長級視頻會議。。（圖／中國外交部網站）

▲中國外交部長王毅。（圖／中國外交部網站）

記者陳政錄／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅近日在接受專訪時，擘劃2021年中國的六大方面外交工作，並強調中國對待夥伴，有合作之道，對待惡人，則有「鬥爭之道」，直言面對無端抹黑和惡意攻擊，中方將會堅決回擊。

王毅近日接受官媒《新華社》、《央視》專訪，介紹2021年中國外交工作重點，和一帶一路、中美關係、外交態度等議題。他表示，2021年中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，在以國家主席習近平外交思想為指引，繼續全面推進中國特色大國外交，在堅定維護國家主權、安全、發展利益基礎上，要重點做好六方面工作。

他所說的六大工作分別為，中國外交要全力服務國家發展戰略、持續構建新型國際關係、不斷提升開放合作水平、主動參與全球治理變革、積極增進各國相互理解、繼續構建人類命運共同體。

其中，包括在疫情防控前提下，促進中國國內和國際市場聯通、推動主要大國關係穩定發展，推動高質量共建「一帶一路」、繼續踐行多邊主義理念，還有向世界講好「中國共產黨治國理政的故事、中國人民奮鬥圓夢的故事、中國和平發展的故事。」

王毅說，在高質量共建「一帶一路」上，中方願結合各國戰勝疫情和經濟復甦的現實需要，發展發展戰略深度對接，助力互聯互通和復工復產，挖掘生命健康、數位經濟、綠色發展等經濟新動能。

在談到「中國外交的擔當與風骨」時，王毅強調，「對待朋友，我們有好客之道；對待夥伴，我們有合作之道；對待惡人，我們也有鬥爭之道。」他說，如果是無端抹黑和惡意攻擊，中方當然要堅決回擊。

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