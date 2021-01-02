變種病毒傳入中國　陸專家：其實沒有任何特殊

▲變種病毒已於半個月前傳入上海。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠「變種病毒」已於去年12月中旬，自英國傳入中國，並於近日在官方報告中揭露，上海感染科專家張文宏1日晚間發文稱，「這個病例其實沒有任何特殊，和任何一個感染了新冠病毒肺炎的其他患者沒有區別」；中國疾控中心病毒病所所長許文波也公開表態，病毒的致病性無明顯變化，民眾不必過度恐慌。

據中國疾控中心30日發布的研究報告顯示，研究人員從2020年12月14日，自英國入境上海的女性身上，發現了新毒株，後證實與在英國傳播的變種病毒相同。

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

面對變種病毒入侵，近2日在社群平台上引起廣泛討論，中國防疫專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏1日晚間在微博上發文指出，這個病例其實沒有任何特殊，和任何一個感染了新冠病毒肺炎的其他患者沒有區別。

他還進一步透露，「這個患者目前已經核酸轉陰，離開隔離病房了」，對於變異病毒，不會有任何臨床上的特殊性。張文宏表示，變種病毒的傳播力可能會略微有所增加，但是目前的隔離措施，檢疫方法都很有效。對於疫苗的逃避作用目前沒有被發現，大概率也不會。

中國疾控中心病毒病所所長許文波指出，目前該變異株與既往變異株的致病性、嚴重性或者病亡率未見差異，致病性尚無明顯變化。他進一步表示，尚未發現該變異株，對中國上市的滅活新冠病毒疫苗的免疫效力產生影響。

因此，對於變種病毒的傳入，許文波說，「百姓不必恐慌」，一定要嚴格落實我有防控措施，加強個人防護意識，特別是加強針對有輸入病例的醫院或定點隔離酒店的醫護和從業人員的防護。

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