　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

曾同居黑人男友！　女大生「遇真愛被毀婚」淚訴：我悔恨終生

▲▼女大生沒想到曾和黑人男友同居的經歷，讓她悔恨終生。（圖／翻攝網易新聞）

▲女大生沒想到曾和黑人男友同居的經歷，讓她悔恨終生。（示意圖、非當事人／翻攝網易新聞）

大陸中心／綜合報導

過往懵懂的戀愛經歷，可能成為往後人生的絆腳石？據陸媒報導，一名剛從大學畢業的女子小航（化名）自述，因為曾和黑人留學生交往、甜蜜同居一個月，雖後來發現對方只是「騙炮渣男」斷絕聯繫，但這段「黑歷史」仍讓她出社會後慘遭真愛學長退婚，連父母都痛罵她「丟了祖宗的臉」，淚訴實在悔恨終生。

陸媒《網易新聞》報導，近日一名女子匿名投稿，還提供她與「前任男友」的對話截圖，淚訴這段被單方面提出分手，卻難以啟齒的經歷。

▲▼女大生沒想到曾和黑人男友同居的經歷，讓她悔恨終生。（圖／翻攝網易新聞）

▲女大生自曝和論及婚嫁的前男友對話紀錄。（圖／翻攝網易新聞）

原來，小航2年前還是山東某重點大學的女大生，就讀英語系，認識一名來自衣索比亞的黑人留學生，訴說她「和很多女孩一樣，就是為了找外國人練練口語，才和他接近。」

往來幾次後，黑人留學生展開猛烈追求，在毫不掩飾的肢體語言、熾熱情話狂轟濫炸下，小航半個月就陷入愛河，一周後兩人同居；惟一個多月後，小航發現對方根本是「騙炮渣男」，對每個中國女孩都是一樣的攻勢，整天撒網捕魚，謊稱畢業後就結婚，小航憤而提出分手，選擇遺忘這段戀情。

沒想到，小航大四那年在校外實習遇到同校學長，兩人相識、相戀到最後學長向她求婚後，某天竟因為老同學在眾人面前的大嘴巴，洩漏了這段戀愛史，一切風雲變色。

小航淚訴，儘管婚期已經確定，學長知道自己的未婚妻曾與黑人交往、同居後，感到「十分恥辱」，甚至「搥胸頓足的哭了整整一個晚上，之後的那一周都沒有去上班」，雖後來心情平復，一度選擇原諒，但公公婆婆知道後，仍執意上門向小航退婚。

最讓小航難過的是，父母得知前因後果後，不僅不站在她這邊，反而罵她丟了祖宗的臉，還想要斷絕關係，才讓她感到無比屈辱，淚訴這段戀愛經歷，竟成了人生中最大汙點，悔恨終生，「我真的不明白。」

事實上，近年隨國際交流頻繁，越來越多海外留學生、人才到中國求學、發展，產生的「跨國戀情」一直以來都廣受輿論討論。除了小航的案例外，近年包括「21歲女大學生和黑人男友同居，懷孕後悔不當初」、「19歲女孩和外國男友同居，幾天後分手」等類型案例，都在中國社交平台上引起討論，以致有網友感嘆留言，「愛情沒有錯，觀念錯誤才可怕」，但也有吃瓜群眾嘲諷「個人造業個人擔。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
曾同居黑人男友！陸女大生「遇真愛被毀婚」淚訴：悔恨終生
同事股票賺10萬！他懊惱「求上車抄底」　內行報1檔：別只知2
麥拉倫台南自撞傷勢慘　天價維修費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸製新冠疫苗誰先打最好？　他直言「領導帶頭最快！」

日媒稱「陸製新冠疫苗」走私日本富人圈　中使館駁斥假消息

曾同居黑人男友！　女大生「遇真愛被毀婚」淚訴：我悔恨終生

首日20萬人完成接種　陸九類重點人群「打疫苗迎新年」

影／外送哥到店單沒了！崩潰「寶寶姿躺地」大叫痛哭　網：被逼瘋

王毅談中國外交　歸納2021年六大工作

變種病毒傳入中國　陸專家：其實沒有任何特殊

最低溫-15度！　山西村幹部「到家中拆暖爐」引爭議...官方回應

就是要休假！　男工作群自爆「中招了」被抓隔離...悲慘下場曝光

港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」車尾留：Happy New Year

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

自主管理者落跑聽五月天演唱會 「實名制」助警方逮到人

女兒討吃薯條無果訂20顆雞蛋糕　外送員到門口！媽驚：妳才2歲

元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地

陸製新冠疫苗誰先打最好？　他直言「領導帶頭最快！」

日媒稱「陸製新冠疫苗」走私日本富人圈　中使館駁斥假消息

曾同居黑人男友！　女大生「遇真愛被毀婚」淚訴：我悔恨終生

首日20萬人完成接種　陸九類重點人群「打疫苗迎新年」

影／外送哥到店單沒了！崩潰「寶寶姿躺地」大叫痛哭　網：被逼瘋

王毅談中國外交　歸納2021年六大工作

變種病毒傳入中國　陸專家：其實沒有任何特殊

最低溫-15度！　山西村幹部「到家中拆暖爐」引爭議...官方回應

就是要休假！　男工作群自爆「中招了」被抓隔離...悲慘下場曝光

港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」車尾留：Happy New Year

2天前才參加跨年！NU’EST成宣布暫停活動　公司證實：心理因素

霸凌讓他成為空手道「洪金寶」　米其林教練跨海為偏鄉募款圓夢

入札眾多球隊有興趣？　西川遙輝交涉期將至還未有消息

人夫戒指套下體...嗨過頭「充血拔不出來」！出動消防員幫鋸斷

登山口變露營區！郡大林道「被帳篷封路」　遊客爽烤地瓜死不走

「4個照顧」新制上路　蔡英文：基本生活費調高7千「歷年最高」

新年求職看這邊！北市就服站媒合490職缺　最高月薪41K

女童看布袋戲！叔公帶到後台扯衣狂看喊：比姐姐小　還脫褲逼碰鵰

和女友吵架太大聲引警上門　男急丟毒針筒狂衝200m落網

陳伶宣遭友盜領60萬…驚覺「欠債人猝死家中」！　她求償無門崩潰

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

最低溫-15度！　山西村幹部「到家中拆暖爐」

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

員工常遲到　公司發「早到券」成效驚人！

為了休假！　男工作群自爆「我中招了」　

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

女兒愈長愈醜！父做親子鑑定　結果崩潰

護理系正妹被掐死！母接恐怖來電

回應蔡英文元旦談話 國台辦：回到九二共識基礎，別無他路

2醉男學古人歃血為盟　血流不止報警求救

外送哥到店單沒了！瞬間崩潰「躺地痛哭」

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

白衣妹慘遭潑猴「霸王硬上弓」

更多熱門

相關新聞

王毅談中國外交　列舉六大工作

王毅談中國外交　列舉六大工作

中國國務委員兼外交部長王毅近日在接受專訪時，擘劃2021年中國的六大方面外交工作，並強調中國對待夥伴，有合作之道，對待惡人，則有「鬥爭之道」，直言面對無端抹黑和惡意攻擊，中方將會堅決回擊。

變種病毒傳入　陸專家：不必恐慌

變種病毒傳入　陸專家：不必恐慌

女大生青娃腫臉羞爆！竟是口水害的

女大生青娃腫臉羞爆！竟是口水害的

經窮到沒錢回家鄉！她連結屏東四川美食

經窮到沒錢回家鄉！她連結屏東四川美食

護理系正妹被掐死！母接恐怖來電

護理系正妹被掐死！母接恐怖來電

關鍵字：

女大生山東大陸黑人戀愛同居跨國戀情CCR

讀者迴響

熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

向太抱孫女看101煙火：坐在客廳看

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

孫藝真撲玄彬懷裡　吻戲又多親一次

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面