曾同居黑人男友！　女大生「遇真愛被毀婚」淚訴：我悔恨終生

▲女大生沒想到曾和黑人男友同居的經歷，讓她悔恨終生。（示意圖、非當事人／翻攝網易新聞）

大陸中心／綜合報導

過往懵懂的戀愛經歷，可能成為往後人生的絆腳石？據陸媒報導，一名剛從大學畢業的女子小航（化名）自述，因為曾和黑人留學生交往、甜蜜同居一個月，雖後來發現對方只是「騙炮渣男」斷絕聯繫，但這段「黑歷史」仍讓她出社會後慘遭真愛學長退婚，連父母都痛罵她「丟了祖宗的臉」，淚訴實在悔恨終生。

陸媒《網易新聞》報導，近日一名女子匿名投稿，還提供她與「前任男友」的對話截圖，淚訴這段被單方面提出分手，卻難以啟齒的經歷。

▲女大生自曝和論及婚嫁的前男友對話紀錄。（圖／翻攝網易新聞）

原來，小航2年前還是山東某重點大學的女大生，就讀英語系，認識一名來自衣索比亞的黑人留學生，訴說她「和很多女孩一樣，就是為了找外國人練練口語，才和他接近。」

往來幾次後，黑人留學生展開猛烈追求，在毫不掩飾的肢體語言、熾熱情話狂轟濫炸下，小航半個月就陷入愛河，一周後兩人同居；惟一個多月後，小航發現對方根本是「騙炮渣男」，對每個中國女孩都是一樣的攻勢，整天撒網捕魚，謊稱畢業後就結婚，小航憤而提出分手，選擇遺忘這段戀情。

沒想到，小航大四那年在校外實習遇到同校學長，兩人相識、相戀到最後學長向她求婚後，某天竟因為老同學在眾人面前的大嘴巴，洩漏了這段戀愛史，一切風雲變色。

小航淚訴，儘管婚期已經確定，學長知道自己的未婚妻曾與黑人交往、同居後，感到「十分恥辱」，甚至「搥胸頓足的哭了整整一個晚上，之後的那一周都沒有去上班」，雖後來心情平復，一度選擇原諒，但公公婆婆知道後，仍執意上門向小航退婚。

最讓小航難過的是，父母得知前因後果後，不僅不站在她這邊，反而罵她丟了祖宗的臉，還想要斷絕關係，才讓她感到無比屈辱，淚訴這段戀愛經歷，竟成了人生中最大汙點，悔恨終生，「我真的不明白。」

事實上，近年隨國際交流頻繁，越來越多海外留學生、人才到中國求學、發展，產生的「跨國戀情」一直以來都廣受輿論討論。除了小航的案例外，近年包括「21歲女大學生和黑人男友同居，懷孕後悔不當初」、「19歲女孩和外國男友同居，幾天後分手」等類型案例，都在中國社交平台上引起討論，以致有網友感嘆留言，「愛情沒有錯，觀念錯誤才可怕」，但也有吃瓜群眾嘲諷「個人造業個人擔。」

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