揮別2020迎來2021！台南金曲跨年夜　無人機表演陪觀眾一起倒數跨年！

▲2021台南好Young跨年晚會31晚上11時許迎來最大亮點，少女時代孝淵登場，線上直播人數瞬間飆升超過4萬2千人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南好Young跨年晚會31晚上11時許迎來最大亮點，少女時代孝淵登場，線上直播人數瞬間飆升超過4萬2千人，首先以「DJ Hyo」身分帶來多首膾炙人口的少女時代經典夯曲《Genie》、《Gee》、《Holiday》等，期待已久的萬眾粉絲瞬間high翻。

接著孝淵走向台前演出拿手熱舞《Mystery》、《Wannabe》、《Punk Right Now》、《Sober》，展現超強舞蹈實力，孝淵也小秀中文，「大家好，我是孝淵！」，說非常感謝台南市政府邀請她來台灣共襄盛舉跨年盛會，很開心能在台灣的舞台表演，她說還準備了不少high歌，希望螢幕前的粉絲們一起動起來，熱力迎接2021，最後以最新單曲《DESSERT》的動感唱跳結束她全台唯一一場的跨年演出。

接近2020的最後30秒，台南跨年晚會舞台上齊聚主持人吳建恆與莎莎外，炎亞綸、文慧如與Karencici同聲倒數，一同祝福大家新年快樂。接近倒數時分，300架無人機也在天候許可下，擔負一同與大家跨年倒數的任務，在漆黑的夜空排列出各種美麗的圖案與意象。

台灣希望創新公司的無人機團隊，出動300架無人機，演出內容包括台南市徽、安平古堡，2020順時鐘、2021時鐘轉一圈，還有數字2024 400，代表台南市即將於2024年建城400年。

此外，打卡熱點新地標的「大魚的祝福」也浮現夜空，象徵互相包容及彼此疼惜的意義，期望在疫情肆虐全球的嚴竣下，台灣在展現高度的防疫成績讓世界有目共睹的同時，更要格外珍惜與守護讓民眾健康安全的成果。

倒數結束後，張震嶽上台演唱，一連多首膾炙人口的金曲，與大家平安度過多變的2020年，迎接2021年。

台南市政府表示，祝福每位市民都有愉快的跨年夜，今晚活動全程順利圓滿，本次出動工作人員包含市府各單位同仁、志工、義交、義消、警力加起來約500人，維護周邊交通秩序及環境清潔等，並因應防疫需求，晚會結束後，環保局預計出動掃街車2車次、清溝車1車次，清潔人力36人次，大約3個小時內可完成環境整理，第二日設備撤場後，也將出動2輛次消毒車進行環境消毒，以確保市民安全。

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