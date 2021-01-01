柯文哲諷羅秉成「太上皇」：把人民視為無物

▲柯文哲出席北市通路賣場「不含萊劑專區」正式上路記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，而過去地方政府透過自治條例反制的手段，也被行政院宣告抵觸中央法規而無效，若地方政府開罰，可將相關單位送懲戒。羅秉成因此遭不少法界人士諷刺，根本把自己當大法官，台北市長柯文哲1日也開酸，「他們現在是太上皇了，不是太法官」。

為了因應萊豬進口，柯文哲1日上午帶著副市長黃珊珊、蔡炳坤以及衛生局長黃世傑等人，到家樂福大直店視察「非萊豬專區」的設置。

對於羅秉成的言論，柯文哲說，昨天羅秉成政務委員好像講了一句話，他說不可以把中央政府視為無物，「老實講，我看了還是有點難過」；柯說，是你們先把人民視為無物，才做這種動作，「啊算了，不曉得要講甚麼，我要講的話本來寫一大堆，算了不講了」。

但柯文哲接著仍表示，有一點還是很不應該，如果按照國際食品法典委員會規定，既然他寫10個PPV，「我在行政院就明講，你為什麼故意改成0.01PPM，那你這擺明就是要放水到0.0149嘛，這個就是放寬49%，我都不曉得民進黨政府跟美國豬商是什麼關係，這是很明顯放寬安全範圍」。

至於為了清楚區隔萊豬與本土豬，要求賣場設置「不含萊專區」，若有業者不遵守，是否有罰則？黃珊珊說，非萊專區目前是輔導階段，沒有罰則，有關要求進口商的部分，在台北市的自治條例本身可以開罰的，但現在還在輔導期，7月1日以後會要求全部上食材登陸平台，那時候才會有罰則，「在台北市我相信通路商一開始都是很配合，所以我們會在半年好好輔導」。