獨／抓回來可消「叉叉」!　國小女師一句話　害男童遭追捕毆打受傷

▲國小女老師一句話讓10多名學生追打同學成傷。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

江姓女國小老師看到男學生小杰（化名）在教室奔跑，為維持秩序，竟跟班上同學說「把他抓回來就可以消除『叉叉（表現不良紀錄）』」。10多名學生如大逃殺般追捕、包圍、毆打小杰成傷，5分多鐘後江師才上前制止。台中地院審結，認為江師「一時失慮管教不當」，依過失傷害罪判拘役30天，易科罰金3萬元。

判決書指出，中市某國小江姓女教師2019年11月6日上午10點左右，因為年僅9歲的男學童小杰（化名）拿走同學的紙飛機在教室內、外奔跑。正在講台管理操作平板電腦學生的她，為了維持秩序，竟向班上同學表示，「若把王○○抓回來，就可以銷除課堂上表現不良之『叉叉』紀錄」等。

此話一出，10多名同學開始追捕小杰，過程中還包圍、踢打他，甚至見小杰跌倒後，還將他的褲子拉扯脫下，導致王童大、小腿多處挫傷瘀青。江師發現學生可能因此發生打架行為，才趕快上前抓住小杰，喝令其他學生回到座位。

小杰回到座位後則不斷哭泣，直到下課後，黃姓班導師聽到其他同學告知有此狀況後，趕快到教室處理。小杰在事件後因內心嚴重創傷，今年5月診斷出有自律神經失調、慢性發炎症狀。小杰母親不滿校方處理結果，到台中地檢署按鈴怒告江師。檢方認定江師「全程在一旁觀看，而未加制止」，依過失傷害罪嫌將她起訴。

江師在法庭上均坦認犯行並辯稱，其他學生追小杰約5分多鐘，甚至在走廊把他圍住，可能會變成打群架，她就出手抓住他，一直念他，後來他就一直哭，就讓他回座位。

法官認為，江師當時狀況難以認定有全程在一旁觀看，未加制止其他學生傷害被害人情事。審酌江師「一時失慮」、「管教不當」，讓其他智慮未成熟學生為求銷除不良紀錄，追捕被害人造成傷害，依過失傷害罪判拘役30日，易科罰金3萬元。全案可上訴。

校方表示，江師平時教學認真，上課教學都算正常，此事件發生後調查認定為偶發事件。老師與校方都盡力關心彌補，但小杰母親無法接受，將他轉學並提告。

中市教育局表示，小杰母親去年11月7日提出霸凌申請調查，審理結果非屬霸凌事件。今年1月20日通知家長，家長並未在期限提出申覆，學校依校園霸凌防治準則、學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項規定，今年2月由專審會觀課輔導江姓老師3個月，並記過一次。將持續關注判決結果，如有新事證將請學校召開教評會重議決。

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