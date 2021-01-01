「這叫最謙卑的心情？」　柯文哲嗆蔡英文沒溝通就開放萊豬

▲柯文哲出席北市通路賣場「不含萊劑專區」正式上路記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

1月1日含萊克多巴胺美豬正式開放進口，總統蔡英文上午發表「新年談話」時表示，會以最謙卑心情請國人體諒。但此番言論引來台北市長柯文哲反酸，「這個叫最謙卑的心情喔？蛤？」，大批蔡，全國老百姓都在看，「重點不是你講什麼，重點是你做什麼」。

為了因應萊豬進口，柯文哲1日上午帶著副市長黃珊珊、蔡炳坤以及衛生局長黃世傑等人，到家樂福大直店視察「非萊豬專區」的設置。柯致詞時表示，他媽媽都說「新年要講好話」，但萊豬進口真的一言難盡，面對中央政府這種蠻橫不講理、強行通過法令，台北市政府只有盡可能保持人民有選擇的權利，會請廠商把標示弄得更清楚一點。

會後受訪被問到蔡英文稱會用「最謙卑心情請大家體諒」，柯文哲反問，「這個叫最謙卑的心情喔？蛤？」，直言全國人民都在看，要宣布的時候也不跟人民溝通、也不跟在野黨溝通，就這樣宣布了，然後在立法院鬧鬧鬧，鬧到12月24日行政命令就通過了。

柯文哲不滿表示，你給地方政府7天時間準備，「這叫謙卑的心情？你在12月31日下午一下子出招（指行政院宣布地方食安條例無效），這個不是算計？不是權謀？難道這個叫謙卑？」

媒體追問，中央拖延到12月31日才宣布，是否故意讓大家來不及？柯文哲笑說，幕僚已經在戳他了（指提醒不要亂說話），「全國老百姓都在看，重點不是你講什麼，重點是你做什麼」。