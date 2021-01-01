台中市110年元旦升旗　盧秀燕：祝福市民「新年快樂犇向幸福」

▲盧秀燕率一級主管出席台中市110年元旦升旗。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕1日出席「台中市110年元旦升旗典禮」，為因應防疫升級及強烈寒流來襲，現場縮小規模，取消民眾入場並採直播，場面簡單隆重。盧秀燕表示，新年第一天，期盼疫情早日遠離，祝福市民新年快樂，「犇向幸福」!

台中市政府今天早上7點50分，在市民廣場舉辦110年元旦升旗典禮。典禮迎旗由僑泰高中儀隊首度擔任，帶來精彩演出。市長盧秀燕也率領市府一級主管及團隊行舉手禮，揮國旗向市民祝福新的一年順利、平安，場面隆重肅穆。

▲▼僑泰高中儀隊開場迎旗。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，2020年是辛苦、充滿挑戰的一年，感謝市民與市府同心協力，展現台中人堅強的韌性與無比毅力，不但沒有被疫情打倒，反而逆勢奮鬥，繳出亮麗成績單。

她表示，公私協力下，市府招商引資超過7千億元，為大台中經濟注入活水；市府制定「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略打擊空污，全力發展綠能發電，讓台中PM2.5均值從107年18.8微克，降到去年15.5微克，朝國家空氣品質標準15微克邁進；「雙十公車優惠政策」市民限定，超過10公里只要10元，鼓勵市民搭乘公車，節能減碳。

▲▼盧秀燕祝福市民新的一年新年快樂。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，市府成功打通大智路，貫穿台中火車站前後站；工程歷時超過10年的水湳中央公園也完工啟用；燙平專案更燙平552條道路、超過240公里，更新闢整修100座公園；她也堅持改善台中社福及托育環境，上任後推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，增加9所公托、131班公幼、5座親子館、1座國民兒童運動中心，更實施0至6歲托育補助，減輕年輕人養兒育女負擔；老人關懷據點超過400處，數量全國第一；市府團隊也改善財政，降地價稅2成。

她強調，今年儘管疫情還在，挑戰大，但她所率領的市府團隊會積極面對、善盡職責，守護台中市民，未來道路可能崎嶇不平，充滿挑戰，但市府團隊充滿信心，只要勇敢努力、攜手同心，一定能夠過關斬將，克服困難，化危機為轉機，創造更好的台中。

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