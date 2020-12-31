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社會 社會焦點 保障人權

「已蓋章」三倍劵外流真相曝！運鈔車藏內鬼　果汁機攪成泥留鐵證

▲▼ 台中三倍券 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲檢警偵辦已兌付三倍券外流，起訴3人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦已兌付振興三倍券外流詐欺案，發現是陳姓保全撿走遺落在運鈔車內的一紮100張200元面額三倍券，張姓男子要到30張後，夥同洪姓表哥拿到石岡多家檳榔攤買香菸檳榔，事發後還用果汁機攪碎成泥想湮滅證據。台中地檢署31日偵結，將陳、張、洪3人依詐欺等罪嫌起訴。

石岡區一名檳榔攤業者12月11日傳出收到客人來買香菸的客人支付的200元面額三倍券，事後發現背面竟已蓋章，明顯是已兌付的廢券。警方獲報後，循線逮捕張姓與洪姓表兄弟，兩人一開始雖辯稱30張已兌付三倍券都是在台中永安橋下撿到的，事後查出原來是保全公司運鈔員所為。

▲▼外流已兌換三倍券遭加醬油放果汁機攪泥。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲剩餘的三倍券遭加醬油放果汁機攪泥滅證。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地檢署檢察官張聖傳13日指揮警方，前往在台灣保全公司任職的陳姓保全住處搜索，在當煙灰缸的奶粉罐內扣到已絞碎的三倍券殘渣，張男住處扣得香菸3包。經送法務部調查局鑑定後，確認殘餘物具有與真券相符防偽纖維絲與印墨，應屬為真。

據了解，依據「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券兌付要點」及台灣銀行營業單位兌付振興三倍券標準作業流程」之規定，營業人得持紙本三倍券向經濟部公告之金融機構兌領。兌付三倍券金融機構，應於三倍券背面空白處逐張加註兌付金融機構及其分支機構名稱、日期及「兌付」字樣之戳記與經辦員章。又當月兌付的三倍券應於兌付後 5 個營業日內解繳指定之複點分行。

檢警查出，外流振興三倍券原由台灣保全公司台中營運處另一組保全員，於今年 8 月 4 日負責，從新光銀行西屯分行運送解繳至台灣銀行台中分行。然因其係以透明塑膠包裝，不符台灣銀行規定非透明紙袋形式，遭經辦行員退件。

保全當下在該行走道處就地更換包裝袋，混亂之際，未發現於換裝作業過程中，其中 1 紮即 100 張面額 200 元已兌付振興三倍券，不慎遺落至墊在地上的空運鈔袋內，接著將空運鈔袋放回運鈔車上。依規定，台灣銀行僅需於在3 個營業日內完成複點，所以經辦行員並未當場開袋清點，以致未能及時發現前開短少情事。

▲▼ 台中三倍券 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲2人開車到檳榔攤，拿已兌換三倍券買香菸、檳榔。（圖／記者李忠憲翻攝）

8月10日晚間，陳姓保全員獨自整理該運鈔車上的運鈔袋時，發現這1紮已兌換三倍券，將它據為己有帶回家裡。他當晚向連襟張姓男子炫耀，事後收回，不久後又交付30張給張男。張男與洪姓表哥本月11日開車到石岡、豐原、神岡共7家檳榔攤，將三倍券內折掩飾購買香菸、檳榔，其中2家表明不收未受害。

檢方表示，政府今年因應新冠肺炎疫情，為振興經濟，依經濟部「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券發放辦法」規定，為提振民間消費及促進國內需求而發放振興三倍券，並以鈔票規格印製設置多道防偽功能。

陳、張、洪3人無視前開規定，以前開不法方式取得高達 100 張面額 200 元已兌付振興三倍券後，蓄意持以消費使用，致使多名店家因此誤收而蒙受損失，嚴重損及民眾對於政府振興經濟及管理使用振興三倍券之信心，並紊亂我國金融社會秩序甚鉅，依業務侵占、收受贓物、詐欺取財等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，以示懲儆。

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