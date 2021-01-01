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北市賣場「不含萊專區」元旦上路！家樂福掃QR code就可查產地

▲▼北市賣場「不含萊專區」元旦上路。家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

元旦起萊豬開放進口，北市大賣場「不含萊專區」也正式上路！臺北市政府首創透過《臺北市食品安全自治條例》公告連鎖超商、超市及大賣場設置「不含萊克多巴胺專區」以及「肉品進口商強制自主檢驗」等新措施，未來若無標示可罰3萬至300萬、標示不實可罰4萬至400萬。

▲▼北市賣場「不含萊專區」元旦上路。家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

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▲臺北市長柯文哲現身家樂福賣場查看「不含萊專區」。（圖／記者林育綾攝）

由於中央開放萊豬進口，食品標示新制也同步上路，未來所有販售豬肉製品均要標示產地；不過今（1）日臺北市長柯文哲現身家樂福賣場「不含萊專區」表示，「政府應讓人民有自由選擇權利，如果只標示產地國別，無法讓消費者分辨是否含萊」。因此首創透過《臺北市食品安全自治條例》，公告連鎖超商、超市及大賣場設置「不含萊專區」，以及「肉品進口商強制自主檢驗」等新政策，即日起正式上路。

▲▼北市賣場「不含萊專區」元旦上路。家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

▲未來北市業者可採取張貼、懸掛、立牌等標示設置「不含萊克多巴胺專區」。圖／記者林育綾攝）

北市府依據《臺北市食品安全自治條例》第9條公告，元旦起連鎖通路販售散裝生鮮豬肉及豬可食部位產品，可採取張貼、懸掛、立牌等標示設置「不含萊克多巴胺專區」，如果產品外包裝標示不含萊克多巴胺等同義文字的標籤（標記），得免設立專區。

家樂福今表示，除了以立牌、掛牌標示設置「不含萊專區」，現在賣場豬肉品也都提供QR code，民眾只要以手機掃描就可查詢來源，而包裝上也會張貼不含萊，讓消費者能安心選購，而基本上賣場幾乎都是賣台灣國產豬。

▲▼北市賣場「不含萊專區」元旦上路。家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

臺北市政府衛生局技正黃敬堯說明，先前市府已邀集北市的豬肉進口商、連鎖通路商召開食安條例說明會，達成共識，元旦起上路，未來就會不定期稽查，不過「這半年會是輔導期，7月1日將正式實施」。

目前臺北市合作「不含萊專區」的業者有11家品牌，包括家樂福、大潤發等，由於超商門市沒有販賣生鮮豬肉，因此暫時無合作；而全聯目前表示已販賣國產豬為主，會再研議如何實施。至於傳統市場方面，也會輔導並開始規定。

▲▼北市賣場「不含萊專區」元旦上路。家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

▲北市賣場「不含萊專區」元旦上路，未來也將持續督促及輔導相關業者。（圖／記者林育綾攝）

黃敬堯也說，目前衛生局共有30多位稽查人員，但負荷相當重，因此會結合不同局處來共同稽查，例如市場處、城發局、動保處、觀傳局⋯等，會依照各單位負責的領域來稽查。而未來若業者產地標示不實，依照食安法，可處4萬到400萬；沒標示則可開罰3萬到300萬。

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