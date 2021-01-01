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十大兩岸新聞（下）北京擬列台獨戰犯　RCEP簽署「台灣掉隊」

▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲今年中共十三屆全國人大會議大逆襲，以2878票贊成通過《港區國安法》草案。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

迎接2021第一天，回顧去年新冠疫情衝擊全球，台海之間經歷不少變化，滯留湖北台灣民眾擬告蔡政府，小明、陸生返台政策髮夾彎、解放軍多次釋放訊息「處理台灣問題」、北京傳擬台獨戰犯名單等大事。《ETtoday新聞雲》整理2020年兩岸十大政治新聞，分成上下兩篇推出，供讀者迅速回顧與掌握。

（六） 《港區國安法》實施 蔡政府「撐香港」挑動北京神經

今年大陸全國人大以逆襲方式高票通過《港區國安法》決定草案，緊接著人大常委會第20次會議全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，7月1日起生效，引起外界認為將嚴重危害香港的「高度自治」原則。

蔡英文政府也多次發出「撐港」訊號，進行人道救援計畫以及推動有關行政措施。陸委會同步於7月1日舉辦「台港服務交流辦公室」揭牌儀式，擴大港人、港資來台諮詢服務。

▲▼央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」　最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

▲央視主持人李紅稱王金平西進「求和」引發爭議。（圖／翻攝央視）

（七 ）王金平爆「西進求和說」 2020海峽論壇國共急凍

第12屆海峽論壇在廈門開幕，從兩岸政治氛圍來看，今年創下史上國共第一次「零互動」。原本，王金平宣布代表國民黨率團參加海峽論壇，外界觀望多少為台海局勢降溫。結果央視發生「求和說」風波，引發國民黨首次缺席海論紀錄。

另外，大陸政協主席也未到場改錄影致詞。外界揣測，汪洋這次沒有親自出席改錄影致詞，可能和規格對等有關聯。知情涉台人士私下向記者透露，「無關國民黨缺席，主要考量疫情防控，汪洋本來就考慮安排以視頻替代出席，多少有一點政治因素。」

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

 ▲央視一連多天公布台諜案，指稱卓榮泰前助理去年被捕，試圖策反陸方人員。（圖／翻攝央視）

（八）央視披露百人台諜案 學者遭指「假交流真情蒐」

大陸《央視》日前公布4名「台諜案」範例，包括李孟居、鄭宇欽、蔡金樹及施正屏等，報導指稱其犯罪動機皆為境內或境外蒐集情報造成大陸國安問題，掀起兩岸熱議。大陸官媒《人民日報》發文指出，破獲的台諜案件的數量在2年來從百餘起，上升至數百起。

據《央視》公布的台諜案報導稱，屏東縣枋寮鄉顧問李孟居是入境深圳偷拍武警集結，以「危害國安」罪名遭緝捕拘押候審；外傳立委卓榮泰助理的前教授鄭宇欽被抓，原因是受台灣軍情局吸收，在捷克從事策反大陸外交人員等罪名被捕。

另外，蔡金樹及施正屏兩位學者，皆被稱為利用學術交流名義，向台灣情報人員提供有利分析的涉密情資遭逮。其中，蔡金樹遭法院判罰有期徒刑4年。大陸官媒《環球時報》表示，這是對「台灣分裂勢力」的警告。《路透社》分析，這是大陸對台施壓的新戰線。

▲▼蘇貞昌出席第20屆「公共工程金質獎」頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇貞昌被對岸點名是「頭號戰犯」。（圖／記者李毓康攝）

九 ）北京爆擬台獨清單 蘇貞昌成「頭號戰犯」

日前港媒《大公報》揭露，大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固分子清單，對其採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》繩之以法，終身追責。大陸官媒《環球時報》發表社評誇讚「台獨頑固分子清單體現歷史的正義」，文章直接點名行政院長蘇貞昌。

針對「台獨頑固份子清單」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾經特地回應，清單針對的是極少數台獨頑固份子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞。對此，被劍指的蘇貞昌回應，「被對岸宣布為頭號戰犯，第一條罪行就是因為不讓口罩出口。」

▲▼RCEP、李克強、東協十國、2020、簽署。（圖／翻攝新華社）

▲「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP）日前已正式簽署。（圖／翻攝新華社）

（十） RCEP正式簽署 台灣經貿衝擊「官民兩樣情」

「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP）日前已正式簽署，RCEP跨15國、超過20億人口，佔全球GDP近三成，將是全球規模最大的自由貿易協定，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，但台灣被排除在外。《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有72.0%民眾擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響。

日前，台灣政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾認為，台灣未能加入RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），對經濟造成相當的衝擊，台灣必須面對經濟被邊緣化的事實。經濟部則是強調已有準備，並指出RCEP開放關稅影響程度不大、降稅期久，對現狀的改變有限。

近期，陸委員會舉行第24次諮詢委員會議，主題為「中國大陸十四五規劃及2035遠景目標對中國大陸、兩岸經貿及台商之影響及因應建議」。其中，與會委員評估，「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)完成簽署對台經濟影響不大，台灣要保有自信，長期處於逆勢發展，各產業韌性發展是最重要利基。

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