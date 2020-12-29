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再增7本土確診病例　「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲北京司機開始加掛塑膠隔離。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

北京疫情今（29日）最新消息，從12月28日0時至24時，再新增7例本地確診病例，新增1例境外輸入無症狀感染者。其中，兩例本土病例患者都是網約車司機，由於涉及乘客非常多，北京開始擴大清查所有接觸者， 滴滴打車宣布所有北京司機免費核酸檢測。

北京市政府開始問責防疫不力的單位，針對出租車、網約車防疫和安全運營加強防疫管控。據北京日報「識政」微信公眾號消息，27日上午、28日上午和晚上，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組連續召開專題會議，研究調度疫情處置工作。

會議強調，要進一步加快流調溯源，細緻做好病例關聯比對分析，及時查清並公佈疫情源頭。堅持「人物同檢」，加大篩查力度。病例活動區域全面篩查，擴大環境採樣範圍，對與病例及其環境有接觸史的人員優先安排核酸檢測，並及時復核。嚴格入境人員「14+7」措施，對21天內有境外旅居史的進京人員加強管控和健康監測。

疫情期間，大陸滴滴打車多次自費讓司機做檢測，近日業者再次宣佈所有北京滴滴司機免費做核酸檢測，包含花小豬打車司機也納入免費核酸檢測。

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲北京疫情升溫，加強新冠肺炎檢測。（圖／路透社）

另外，北京市西城區開第一槍要懲處相關單位。懲處市場疫情防控執法督查組向社會發佈《西城區關於對未按要求履行疫情防控主體責任企業的通報》涉及15家企業，疫情防控措施落實不到位的現象。

報導稱，這15家業者有大型商場家樂福（馬連道店）、優鮮電商等業者文反下列事項。入口處未落實測溫驗碼、佩戴口罩、保持社交距離等措施；未落實「雙責任人」、名冊登記、消殺記錄、宣傳培訓、應急處置、專職消殺員6項制度；未建立經營場所及從業人員基礎台賬；新入職人員未持有北京市核酸檢測機構出具的有效核酸檢測報告；未定期開展進口冷鏈食品從業人員全面核酸檢測；未按要求使用北京市冷鏈食品追溯平台等。

針對上述業者違規事項，北京市政府把相關信息記入市場主體信用記錄，並通過西城區企業監管信用共享平台、公眾號和相關媒體進行公示，對情節嚴重的實施信用約束和聯合懲戒。

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