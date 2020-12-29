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北京進入應急狀態　境外人員「嚴格21天檢疫」

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

北京疫情進入應急狀態。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

北京疫情今（29日）最新發展，根據市疾控中心副主任龐星火介紹，昨日只新增1例境外輸入新冠肺炎無症狀感染者。考量疫情發展不確定性，從今起將嚴格規範入境人員「14+7」措施，針對21天內有境外旅居史的進京人員加強管控和健康監測。

據《澎湃新聞》指出，隨著境外、本土病例增加，，市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建今強調，「當前首都疫情防控要進入應急狀態。」嚴格入境人員「14+7」措施，對21天內有境外旅居史的進京人員加強管控和健康監測。據了解，後面加7政策將「嚴格居家觀察不得外出。」

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲北京持續實施新冠肺炎檢測。（圖／路透社）

另外，北京又新出現一名確診病例，該名28歲境外確診患者，印度尼西亞籍，居住地為順義區勝利街道義賓南區。從印度尼西亞雅加達乘坐廈門航空MF856航班，11月26日到達福州機場，為同航班新冠肺炎確診病例的密切接觸者。在福州市集中隔離醫學觀察14天，期間核酸檢測結果均為陰性。

12月10日乘坐廈門航空MF8109航班，由福州到達北京首都機場。12月25日作為本地確診病例的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，12月28日新冠病毒核酸檢測結果為陽性，患者無不適症狀，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，當日診斷為無症狀感染者。

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