美媒曝：北京準備「僱人」攻擊阿富汗美軍　川普已獲情報

▲有消息指北京當局準備雇用「非政府組織」攻擊在阿富汗的美軍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體踢爆，總統川普12月中收到情報指出，北京當局準備雇用「非政府組織」（non-State actors）攻擊在阿富汗的美軍。目前也無法得知拜登的過渡政府團隊是否有收到情報。

《Axios》報導指出，川普（Donald Trump）12月17日在每日簡報會議中獲得這項情報，北京當局準備雇用「非政府組織」攻擊在阿富汗的美軍；國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也在當天和川普討論了此事。白宮尚未出面證實消息，目前也無法判定拜登的過渡政府團隊是否有收到情報。

此事讓人聯想到，年中傳出的俄羅斯懸賞獵殺駐阿富汗美軍事件。《紐約時報》當時援引知情官員說法報導，俄方軍事情報局（GRU）提供獎金給塔利班相關的武裝分子，鼓勵殺害駐阿富汗的美軍與其他聯軍，而川普早在3月就已得知此事。從2018年開始，至少有28名美軍因此喪生。

報導一出後，川普在推特痛批，此情報為假新聞，「從來沒有人告訴過我、副總統、或是參謀長我國軍人在阿富汗遭到俄羅斯策畫的攻擊」、「川普領導下的政府是有史以來對俄羅斯最強硬的。」俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同樣否認「懸賞」一說。