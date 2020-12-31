禁陸上就從海上看！高雄跨年不開放　民眾搭遊艇「經過」聽歌搖擺



▲高雄跨百光年晚會有遊艇靠岸 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因應新冠肺炎疫情變化，高雄市政府宣布「2021跨百光年」改為線上直播，三大舞台不開放觀眾入場，舞台前空蕩蕩的畫面相當罕見，不過在晚會開始到晚間8點多時，開始有3艘遊艇陸續靠近蓬萊舞台，還熱情和台上的主持人互動。





▲高雄跨百光年跨年晚會不開放民眾進場 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市府主辦「2021跨百光年」跨年晚會因應疫情變化，已改為線上直播，蓬萊舞台、高流舞台及海上舞台均不開放觀眾進場，在人員管制上，蓬萊商港區的進出口及大港橋全封閉，確保管制措施。蓬萊舞台上限10萬人、高流舞台上現則為6萬人，因舞台區不開放，藝人們只能面對空蕩蕩的場地唱歌表演，畫面確實相當罕見。

▲遊艇上的民眾開手機手電筒跟著音樂搖擺 。（圖／記者洪靖宜攝）

而蓬萊舞台就在高雄港旁邊，周邊並沒有開放一般民眾來觀賞演出，不過，在晚會開始到晚間8點多時，開始有3艘遊艇陸續靠近蓬萊舞台，船上民眾也開心的開啟手機手電筒隨著歌聲擺動，還和台上的主持人互動，主持人阿翔也問包郵輪搭一個晚上要多少錢，民眾則熱情回應：「不用錢！」，也讓大家笑說是海景第一排。