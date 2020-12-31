　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中鋼人「傳說中的那一間」隱藏攤　跨年遭停業3天！老闆娘曝：分局長親下令

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

義大跨年晚會雖然受到疫情影響縮減進場民眾，不過在地仁武分局的警力並沒有因此減少，為了照顧在寒風當中執勤的員警辛勞，仁武分局的分局長蔡文峰特別把中鋼人口中相傳的「傳說中的那一間」美食，直接拉進了前進指揮所，還成立了「粉鳥行動補給站」，這讓老闆娘直呼為了要相挺警察，可是三天沒營業。

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

跨年夜的重頭戲對於高雄市仁武分局來說就是要協助「義大跨年晚會」，雖然今年受到疫情的影響，縮減進場民眾的人數，不過警方的勤務並沒有減少，所以分局長蔡文峰為了照顧在寒風當中執勤的員警，特別找來中鋼人口中「傳說中的那一間」美食，來成為「粉鳥行動補給站」的主力。

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

傳說中的那一間究竟賣的是什麼樣的隱藏版的美食，其實就是傳統美食大腸包香腸，老闆娘說「傳說中的那一間」這個封號是中鋼員工取的，「就是他們公司有人去我們那邊買，然後去說很好吃，就是跟中鋼的朋友，也是住在我們那邊，跟他們說你們家那邊很好吃」，所以好吃的名號不脛而走。

「傳說中的那一間」攤位地點就在大樹區永豐餘公司的門口，雖然沒有招牌，不過對於很多人來說可是「隱藏版美食」平常的生意就很好，但是老闆娘說為了仁武警察，她可是暫停營業三天，老闆娘說：「在家備料，前一天備料，今天（31日）在這邊，然後明天整理」。

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲仁武分局長蔡文峰 。（圖／記者許宥孺攝）

仁武分局分局長蔡文峰說：「因為這是我們在地美食，同仁平常也常常去買，在經濟跟飽足感當中都能符合我們在地的需求，我們就用這個大腸包小腸當我們的主食，還有熱騰騰的貢丸湯，在深夜值勤才有一個比較好的餐點」。

ET快訊
等了12年！　5566跨年夜驚喜發表新歌
限定今晚！五月天跨年開唱祭「線上特別版」寵粉　播出時間曝光
北市官員稱「沒交過女友」偷摸熟睡女大腿　文化局回應了
台北跨年倒數3小時「人潮增加了」　主辦公佈最新數字
北市跨年空拍照曝光！　網見人潮掀論戰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！台南男居檢不舒服「搭客運北上」　警穿防護衣攔截

中鋼人「傳說中的那一間」隱藏攤　跨年遭停業3天！老闆娘曝：分局長親下令

快訊／通緝犯拒檢衝撞副所長！鳳山街頭11聲槍響…警晚間逮到人

快訊／台南2人居家檢疫偷溜出門　KTV歡唱「遇警臨檢」臉綠了

他撒4200萬養小三…不付父親喪葬費又拒養母親　情婦照曝光網看傻

90%燒傷「自己走上救護車」　八仙塵爆女大生獲賠1346萬

「無差別殺人」縱火奪7命　狠男被判死刑　法官批：毫無悔意！

彰化40小時13例猝死　醫：三高+老年人+抽菸族要注意

獨／抓回來可消「叉叉」!　國小女師一句話　害男童遭追捕毆打受傷

北市文化局官員搭客運偷摸女大腿　辯「沒交過女友一時衝動」

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

虎斑貓翻跟斗驚覺被拍怒打鏡頭　媽傳豬叫聲網歪樓：笑聲太魔性

快訊／抓到了！台南男居檢不舒服「搭客運北上」　警穿防護衣攔截

中鋼人「傳說中的那一間」隱藏攤　跨年遭停業3天！老闆娘曝：分局長親下令

快訊／通緝犯拒檢衝撞副所長！鳳山街頭11聲槍響…警晚間逮到人

快訊／台南2人居家檢疫偷溜出門　KTV歡唱「遇警臨檢」臉綠了

他撒4200萬養小三…不付父親喪葬費又拒養母親　情婦照曝光網看傻

90%燒傷「自己走上救護車」　八仙塵爆女大生獲賠1346萬

「無差別殺人」縱火奪7命　狠男被判死刑　法官批：毫無悔意！

彰化40小時13例猝死　醫：三高+老年人+抽菸族要注意

獨／抓回來可消「叉叉」!　國小女師一句話　害男童遭追捕毆打受傷

北市文化局官員搭客運偷摸女大腿　辯「沒交過女友一時衝動」

劉樂妍「感謝祖國媽媽」幫打新冠疫苗！　嫌台防疫差：回去會被感染

台灣對武漢、英國防疫雙標？陳時中：真的時空背景不同

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　喊卡2次...貼心全為7萬粉絲

天公爐被貨車撞壞　大溪仁和宮安爐大典鄭文燦參香祈桃園平安

周興哲「2021年賺大錢」台北跨年放送愛心　網：耳朵懷孕了

等了12年！5566跨年夜新歌發表　萬人歌迷見證下嗨唱《我們》

金宣虎甜蜜合唱潤娥　「高顏值合體」網敲碗：想看他們談戀愛！

五月天開唱6場吸金3.2億！　連飆夯歌...2.2萬粉激動尖叫擊退寒流

《金牌救援》王牌投手唱聲樂！　原來是《上流戰爭》馬屁精老師

蔡英文：健保費率調至5.17%集結大家力量　給防疫、醫護人員支持

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

高雄11槍追車「後座遺體」死因曝光　身分起底！續查駕駛下落

即／台南2人居家檢疫溜出門　KTV歡唱遭逮

影／媽3貼女兒亡！目擊者：原本還在哭

霸王寒流入侵　全台31人猝死

「在不瘋狂」告前團員洛克　求償200萬敗訴

獨／高雄槍擊案死者身分曝！車禍奇蹟生還卻遭爆頭慘死

孝子斗內110萬沒結果　青青被控詐欺現身警局　

獨／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭判賠120萬

2020最後長照悲歌！台南妻持刀刺殺久病夫

即／台南男居檢落跑　搭客運遭國道攔截

寒流急凍　全台「32hrs內47人猝死」

即／高雄鳳山驚傳槍響！　五甲副所長負傷

高雄開火畫面曝光　警連開11槍追車

更多熱門

相關新聞

郭台銘臉書發文「揮別2020年」　祈求世界疫情緩和

郭台銘臉書發文「揮別2020年」　祈求世界疫情緩和

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（31）日稍早在臉書發文，提到進入跨年倒數，希望揮別2020年，邁向2021年祈求世界疫情緩和。

台南跨年空城了　現場冷清照曝光

台南跨年空城了　現場冷清照曝光

直擊／北市跨年晚上7點進場人數少

直擊／北市跨年晚上7點進場人數少

高爾宣連拍寵粉　跨年零觀眾既視感

高爾宣連拍寵粉　跨年零觀眾既視感

義大跨年「拉椅子」擠一起坐：比較high

義大跨年「拉椅子」擠一起坐：比較high

關鍵字：

高雄仁武大腸香腸小腸行動站跨年義大警察勤務

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

李孝利奪獎穿「DIY棉被禮服」登場網笑翻

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面