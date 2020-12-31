中鋼人「傳說中的那一間」隱藏攤　跨年遭停業3天！老闆娘曝：分局長親下令

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

義大跨年晚會雖然受到疫情影響縮減進場民眾，不過在地仁武分局的警力並沒有因此減少，為了照顧在寒風當中執勤的員警辛勞，仁武分局的分局長蔡文峰特別把中鋼人口中相傳的「傳說中的那一間」美食，直接拉進了前進指揮所，還成立了「粉鳥行動補給站」，這讓老闆娘直呼為了要相挺警察，可是三天沒營業。

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

跨年夜的重頭戲對於高雄市仁武分局來說就是要協助「義大跨年晚會」，雖然今年受到疫情的影響，縮減進場民眾的人數，不過警方的勤務並沒有減少，所以分局長蔡文峰為了照顧在寒風當中執勤的員警，特別找來中鋼人口中「傳說中的那一間」美食，來成為「粉鳥行動補給站」的主力。

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲仁武警方準備大腸包小腸當成行動補給站，還找來當地知名店家「傳說中那一間」 。（圖／記者許宥孺攝）

傳說中的那一間究竟賣的是什麼樣的隱藏版的美食，其實就是傳統美食大腸包香腸，老闆娘說「傳說中的那一間」這個封號是中鋼員工取的，「就是他們公司有人去我們那邊買，然後去說很好吃，就是跟中鋼的朋友，也是住在我們那邊，跟他們說你們家那邊很好吃」，所以好吃的名號不脛而走。

「傳說中的那一間」攤位地點就在大樹區永豐餘公司的門口，雖然沒有招牌，不過對於很多人來說可是「隱藏版美食」平常的生意就很好，但是老闆娘說為了仁武警察，她可是暫停營業三天，老闆娘說：「在家備料，前一天備料，今天（31日）在這邊，然後明天整理」。

▲仁武分局長蔡文峰 。（圖／記者許宥孺攝）

仁武分局分局長蔡文峰說：「因為這是我們在地美食，同仁平常也常常去買，在經濟跟飽足感當中都能符合我們在地的需求，我們就用這個大腸包小腸當我們的主食，還有熱騰騰的貢丸湯，在深夜值勤才有一個比較好的餐點」。