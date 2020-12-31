林義守4次跳針喊抱歉！尷尬20秒…狂送高市府「225億元大禮」

▲義联集團創辦人林義守率先抵達晚會現場，在天悅飯店門口等待市長陳其邁。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情仍持續影響，由義大世界主辦《2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會》縮小規模辦理，義联集團創辦人林義守和高雄市長陳其邁31日晚間同台致詞，林義守當場宣布，近期將向高雄市政府提出2個投資案，總投資額大約是225億元；不過尷尬的是，其中一項投資案名稱似乎太長，林義守致詞時突然忘詞，連忙喊4次抱歉，連一旁的陳其邁都替他捏把冷汗。

▲義联集團創辦人林義守與高雄市長陳其邁在後台等待上台致詞。（圖／記者許宥孺攝）

義联集團創辦人林義守和高雄市長陳其邁及集團長官在晚間9點38分上台致詞，林義守提到，陳市長一直努力於高雄產業發展，而義联集團在已經幾年沒有在投資案在高雄，現在建設的都八、九年前的計畫，剩下兩個案子快要完成了，「我想市長一直在努力，為了幫忙高雄、發展高雄，最近我們有2、3個案，準備計畫，可能最近就會送件向政府申請」。

▲義联集團創辦人林義守上台致詞。（圖／記者吳奕靖攝）

林義守當場宣布，義联集團近期將會提出2個投資案，他率先透露，投資案有24公頃休閒農場，粗估總投資金額約是50億元。而提到另外一項投資案時，林義守似乎是突然忘詞，站在一旁的陳其邁也替他捏一把冷汗，而台下觀眾則是拍手歡呼替林義守打圓場，尷尬近20秒後，林義守連說4次抱歉，接著在主持人的提醒下說，「另一個是要做年輕幼兒、全齡的樂活健康產業園區」。

致詞結束後，記者詢問剛才在台上致詞怎麼會卡住？林義守語帶活潑笑著說：「忘記那個醫療啦！」記者追問，是不是因為這個投資案太保密了？林義守說：「不是，因為名字太長了，會稿子給你們。」

▲義联集團創辦人林義守上台致詞時宣布將投資高雄225億元。（圖／記者許宥孺攝）

義联集團將向高雄市政府提出2項投資案。義联集團指出，「義大預防醫學全齡樂活健康產業園區」占地約30多公頃，基地位於義大世界的西邊，目前粗估總投資金額約180億元，園區內設置項目包括預防醫學保健研究中心、樂齡用品設計開發中心、樂齡用品展售區、樂齡養生宅區、探索世界區、陽光活力區、慢活康健區等。

另一項投資案則是2座休閒農場，基地位於義大世界東北方，分為東、西兩塊，面積各約為10公頃和14公頃，目前粗估總投資金額約45億元。東側農場規劃以種植中草藥為主題，並結合義大醫療而設置中草藥醫療保健研究中心、中草藥產品加工區。而西側農場規劃有咖啡、可可種植區、誘蝶生態區、香草植物區、農特產品加工區、遊客DIY體驗區、野奢露營區等等，兩座農場皆設有遊客住宿區，可提供國人戶外踏青的好去處。

義联集團強調，上述所有投資案目前仍在規劃階段，未來正式提交後，若取得政府核准將可付諸執行。

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