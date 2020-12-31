高雄「跨百光年」改直播　歌迷寒風中卡管制區外聽歌！

▲歌迷只能在管制區外聽歌。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因應新冠肺炎疫情變化，高雄市政府宣布「2021跨百光年」改為線上直播，三大舞台不開放觀眾入場，舞台前空蕩蕩的畫面罕見，粉絲只能在管制區外聽歌，原本能容納16萬人的蓬萊和高流舞台前空蕩蕩，也因突宣布改成直播，附近不少攤商生意受影響。

▲歌迷只能在管制區外聽歌。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市府主辦「2021跨百光年」跨年晚會因應疫情變化，已改為線上直播，蓬萊舞台、高流舞台及海上舞台均不開放觀眾進場，在人員管制上，蓬萊商港區的進出口及大港橋將會封閉，確保管制措施。蓬萊舞台上限10萬人、高流舞台上現則為6萬人，因舞台區不開放，藝人們只能面對空蕩蕩的場地唱歌表演，不少粉絲只能在高流舞台管制區外聽歌，警方也在外頭警戒。

▲棧貳庫通往蓬萊舞台的路人潮稀疏 。（圖／記者吳世龍攝）

而蓬萊舞台因管制較嚴謹，管制區外的棧貳庫外的攤商原本想趁著跨年賺一波，沒想到突然宣布改成直播，人潮不如預期，從棧貳庫通往蓬萊舞台的通道上，炸機店攤商喊生意慘淡，備料還比平常還多，還請員工來加班，結果因為管制，生意不如預期，材料只能擺在一旁，而且因為交管不能想收就收。而走往棧貳庫市集人潮顯得較多，不過披薩店老闆也說人潮比預期的折半又折半，生意確實滿差的，嘆大家都一樣。

▲棧貳庫市集 。（圖／記者吳世龍攝）