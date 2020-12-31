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江啟臣怒批行政院踐踏民意　剝奪地方政府提高食安標準的用心

▲▼江啟臣抨擊行政院，傷害地方政府自治權，更剝奪縣市政府提高食安標準的用心。。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣抨擊行政院，傷害地方政府自治權，更剝奪縣市政府提高食安標準的用心。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

萊克多巴胺肉品明天就開放進口了，然各地方政府自治條例訂定「零檢出」與中央規範不同，遭行政院抨擊「違反憲法並牴觸中央法規。」對此，國民黨立委江啟臣抨擊，傷害地方政府自治權，更剝奪縣市政府提高食安標準的用心。

江啟臣表示，民進黨送給全民的大禮又來了，聖誕夜，立法院通過行政命令，開放含萊克多巴胺豬肉進口，在食安源頭放火，卻提不出合理完善的配套措施；跨年夜，行政院直接宣告地方的食安自治條例「違憲」。兩個傷害人民健康的禮物，硬生生推到人民面前，由不得你拒絕！

對於行政院說，食安應該要全國一致，但江啟臣指出，從教育部、退輔會、法務部到立法院都拒絕使用萊豬，早就已經一國多制，行政院強力否定各縣市的自治條例，更是中央放火，不許地方點燈。

江啟臣批評，民進黨的粗暴專橫，國民黨將協調執政縣市政府，準備聲請大法官解釋。更要提醒蔡政府，行政院沒有釋憲權，更不能妄自宣稱地方自治違憲。依據地方制度法規定，在大法官做成解釋之前，「中央不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行」，民進黨決不該一錯再錯，在釋憲完成前不應濫權廢止縣市相關自治條例規定，阻擋地方政府守住國人健康的最後防線！

江啟臣提到，2012年3月的時任民進黨主席蘇貞昌在臉書上說，「國民的健康無可取代，我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康」，現在卻反過來反對地方制定更嚴格的食安標準。不只是雙標，更是昨是今非。

江啟臣批評，中央缺乏承擔的肩膀，就應該放手讓地方政府有更高的標準。也再次提醒行政院，依據大法官會議釋字第738號解釋意旨，「地方政府本可因地制宜，擬定比中央政府更嚴的措施，為人民把關，各縣市基於公益，制訂相關自治條例明訂萊劑零檢出，無論情理法都有堅實的基礎，中央政府不但應該接受，更應該支持地方政府高標準的作為。」

江啟臣強調，行政院對地方政府出言恫嚇，反而凸顯民進黨執意逼人民吞萊豬，這樣的政府不但是食安倒退，更是民主倒退！

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