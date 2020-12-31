葉元之揭「蔡皇獨裁證據」：行政院無權宣告食安自治條例違憲

▲新北市議員葉元之。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國萊豬元旦開放進口，行政院31日下午宣告地方「零檢出」食安自治條例違憲，也牴觸中央規範，將由行政院或中央各級主管機關函告無效或不予以核定。對此，新北市議員葉元之批評，「蔡皇獨裁的證據在這裡」，大法官才有權力做違憲審查，但行政院居然擴權，視國家體制於無物，毫無法治國概念。

政委羅秉成表示，凡《地方自治法》規定有「乙型受體素不得檢出」，因違反《憲法》以及中央法規，自元旦起，原定者函告無效、新訂者不予以核定。他指出，基於法律統一性，下位法不得牴觸上位法，地方法不得牴觸中央法，國內食安標準要一致，對外經貿政策也要一致。

羅秉成表示，《憲法》108條規定，中央立法並執行的事項包括公共衛生，指的也包括食品安全衛生，這就是為什麼會有《食安法》。另根據《食安法》41條，主管機關採行食品安全衛生管理措施，要用風險評估做基礎等，而在這點上，中央已訂出殘留標準。

羅秉成強調，既然法律上已經規定由中央主管機關，透過已建立的風險評估，依職權是中央主管機關權力，也是授權中央主管機關會商相關機關訂公告內容，這是全國一致性的地方，就不得由地方任意做較嚴格或寬鬆規定 。

對此，葉元之表示，「抓到了！蔡皇獨裁的證據在這裡」。他指出，民進黨不演了直接凌駕司法，羅秉成說地方瘦肉精相關自治條例，因違反憲法並牴觸中央法規不予核定，「所以新北市議會為了保護新北市民，所通過的豬製品萊劑零檢出自治條例，就這樣無效」。

但葉元之批評，大法官才有權力做違憲審查，行政院居然擴權，「把蔡皇命令看的比司法還大」，視國家體制於無物，毫無法治國概念，「違不違憲是你行政院說的算是不是？」

葉元之指出，根據《地方制度法》第75條，自治事項有無違背憲法、法律、中央法規、縣規章發生疑義時，得聲請司法院解釋之；在司法院解釋前，不得予以撤銷、變更、廢止或停止其執行。

葉元之再罵，「蔡皇被外媒指民主獨裁，民進黨還氣噗噗出來反駁，現在行政院不就是一個很好例證嗎？」