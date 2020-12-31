地方法反萊豬挨批違憲　徐巧芯嗆：行政院哪來的權利宣告？

▲行政院開記者會批地方自治條例反萊豬違憲。（圖／ETtoday直播）



記者蔡文鈴／台北報導

含萊克多巴胺的美豬進口倒數1天，各地方政府自治條例訂定「零檢出」與中央規範不同，遭行政院抨擊「違反憲法並牴觸中央法規。」針對行政院稱「違憲」的說法，台北市議員徐巧芯批評，行政院根本無權宣告違憲，名嘴朱學恒也酸「行政院又來亂作圖啦」。

行政院政務委員羅秉成表示，在自治條例這事情上，食安標準要全國一致，要統一規範，昨天為止彙整17縣市，一張圖秒懂，就是「亂」，各縣市政府報上來的條例內容，分類不管是品項、行為態樣，都是「各自為政、亂成一團」，中央地方應該要統一。

羅秉成說，相關地方自治條例，凡是訂有不得檢出的規定，違反憲法並牴觸中央法規，因為不合法、不合理也不可行。基準在於，法律統一性，下位法不得牴觸上位法，地方法不得牴觸中央法。

徐巧芯質疑，行政院是哪裡來的權力宣告「違憲」？現在是小編憲法都沒讀，就跑出來做圖刷存在感嗎？中央政府送給全民的新年禮物 ，就是不管你想不想，明年各縣市都得進口萊豬。她強調，違反憲法不是行政院負責解釋的，有念過國高中應該都會知道才對。

朱學恒也諷刺，行政院又來亂做圖啦！請問台上哪一位是擁有釋憲權力的大法官？怎麼可以自己作圖說違憲，誰認定的？小編嗎？不然你也要標明「秉至高無上中央圖房小編表示違憲」，他批評，憲法沒讀好跟人家來開什麼記者會？「還有陳時中怎麼又出來，說好的專心防疫呢？釋憲你也參一腳幹嘛？」

憲法為我國根本大法，位階、效令具有最高性，因此中央與地方在制定任何法令時，應以憲法內容為依據，若法律與命令違反憲法是為無效的，需要經由大法官透過「釋憲程序」來宣告，說明法條「違憲」的理由以及大法官們的見解。

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