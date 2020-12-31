行政院搬《憲法》108條批縣市政府　食安法沒有授權地方另訂標準

▲市場豬肉攤。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

美國萊豬元旦開放進口，但國內各縣市與中央規定仍不同調。針對地方依據《憲法》738號解釋，認為地方可訂定比中央更嚴格的萊豬檢驗標準一事，行政院政務委員羅秉成31日表示，「這是錯誤的認知」，食品安全跟電子遊憩場的管理不能相提並論，食品安全沒有因地制宜的必要，《食安法》也沒有授權給地方可以另訂標準。

羅秉成表示，凡《地方自治法》規定有「乙型受體素不得檢出」，因違反《憲法》以及中央法規，自元旦起，原定者函告無效、新訂者不予以核定。他也列出3個理由，即是「不合法、不合理、不可行」。

羅秉成指出，基於法律統一性，下位法不得牴觸上位法，地方法不得牴觸中央法，國內食安標準要一致，對外經貿政策也要一致。

法律統一性與全國一致性

基於這兩套基準，羅秉成說明，《地方自治法》30條第1項規定，自治條例與憲法、法律或法律授權的法規等牴觸者無效，而《地方治制條例》屬下位階法律；《地方自治法》30條第4項規定，若發生牴觸情形，將分別由行政院、中央各級主管機關予以函告無效或不予以核定 。

在全國一致性部分，羅秉成認為，這是一個非常嚴肅的問題，甚至是憲政上要認真看待的問題。他表示，《憲法》107條對中央與地方權限部分，其中由中央立法並執行的是國際貿易政策，因此這次開放豬肉品項進口，屬國際貿易行為，一定要一致。

羅秉成表示，《憲法》108條也規定，中央立法並執行的事項包括公共衛生，指的也包括食品安全衛生，這就是為什麼會有《食安法》，國際貿易跟食安是中央處理。

另外，根據《食安法》41條，主管機關採行食品安全衛生管理措施，要用風險評估做基礎、要符合國人享有健康 食安與知的權利、科學證據原則、預先防治原則、資訊透明原則，以及建構風險評估等體系。

他繼續表示，在風險評估上，國內外肉品跟其他相關產製品，除依中央主管機關根據國人膳食習慣，為風險評估所訂定安全標準者外，不得檢出乙型受體素，但這個不得檢出是有但書，即若在中央主管機關訂出安全容許標準後，是得檢出，這也就是9月17日公告的殘留標準。

至於這樣地方可以做更嚴格的標準嗎？羅秉成表示，行政院認為人民的生命健康，不得因居住地而有不同標準。既然法律上已經規定由中央主管機關，透過已建立的風險評估，依職權是中央主管機關權力，也是授權中央主管機關會商相關機關訂公告內容，這是全國一致性的地方，就不得由地方任意做較嚴格或寬鬆規定 。

《憲法》738號解釋

羅秉成提到，這次詢問地方意見，有地方反映大法官《憲法》738號解釋，地方可以用更嚴的標準處理地方事務，「這是錯誤的認知」，因為食品安全跟電子遊憩場的管理是不能相提並論。

羅秉成指出，738號解釋是處理地方許可電子遊憩場需離學校多遠的規定，內政部當時規定至少50公尺，有些地方則100公尺至200公尺等，因此地方是否有權利訂高於內政部的規定？大法官說可以，但內容是指「為法律保留給地方，因地制宜所做的最低標準」。

羅秉成強調，《食安法》規定上並未有「保留給地方」，地方沒有權限、相關機制，甚至沒有能力所謂的安全標準。《憲法》738號解釋重點是在「在地性」，但食安有流通性，這就要全國一致，跟固定在處所的電子遊憩場不能相提並論，性質不相當。

另外，羅秉成提到，地方沒有提出科學證據、風險評估，直接禁止萊豬，這也不符合大法官738號解釋。換句話說，食品安全沒有因地制宜的必要，《食安法》沒有授權給地方可以另訂標準。

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