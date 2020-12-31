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社會 社會焦點 保障人權

誆投資溫泉度假村「保證年息11％」　願景公司董座夫婦撈900萬遭訴

▲新台幣今日貶值。（圖／pixabay）

▲願景公司陳俊宏夫妻檔等人以投資溫泉度假小屋吸金，海撈900萬元涉犯違反銀行法被訴。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

中信昌國際公司負責人吳國昌，從2005年起，對外招攬投資「露營車售後租回」，以及「嘉義、金門旅館預定地售後租回」等專案，以保證買回還本、最高年利12%等高分紅吸引民眾投資。不料曾擔任中信昌業務的陳俊宏出師設「願景公司」繼續撈，推出「千里馬專案」，保證年息11%，吸金900萬元，台北地檢署31日依違反銀行法、詐欺罪起訴陳俊宏夫婦及周、蕭及賴姓3名幹部。

據悉陳俊宏擔任願景公司總經理與實際負責人，而王姓妻子擔任願景經理兼會計。陳俊宏因在中信昌擔任過業務，熟稔以話術對外招攬吸金模式，竟學起吳國昌以透過舉辦說明會方式，聲稱「台東太麻里不老段土地開發成溫泉別墅」，並且可獲巨額利潤，表示將把這塊土地開發為溫泉度假村切且規劃成30棟小木屋；而每棟小木屋投資金額為350萬元，投資人可以獨資，也可以多人合資購買。而願景甚至掛保證2年後買回，每月還能1%利息也就是3萬5000元，甚至還「演起」舉辦動土典禮讓多位投資方相信，而在短短2013年1月到10月就吸金8967萬元，被害人數達35位。

不過不老溫泉度假村只進行到動土典禮，後面根本零進度，而陳俊宏等人再也無法支撐當初允諾的利息，在2014年3月又接著推出「千里馬專案」並表示要將溫泉別墅區的一塊空地切割成每單位25萬元的20個單位，甚至大放送以打9折方式出售，這次更保證年息11％。之後願景公司根本垮了，完全沒錢給付給投資人，導致多位被害投資方憤而向調查局檢舉。

經北檢積極偵查下在「不老溫泉」溫泉別墅投資開發案部分，陳男先前已被依違反銀行法判刑5年定讞；檢方再查出他妻子王女及3名幹部涉案其中，而另千里馬專案部分，陳俊宏男等人則被依涉犯銀行法、詐欺犯罪嫌起訴。

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