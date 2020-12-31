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快訊／詐貸472億史上最大！潤寅案王音之遭判28年　楊文虎26年

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲王音之、楊文虎夫妻涉詐貸472億一度潛逃美國，經調查局跨國合作後逮回，北院於12月31日宣判。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

記者羅志華／台北報導

涉詐貸472億的潤寅負責人王音之、楊文虎夫婦，不僅向12家銀行貸款，債主也遍及民間，連前立委羅淑蕾也是其中之一，更在案件爆發前逃亡美國，經調查局跨國合作逮回；檢方偵辦後，求處主謀王音之30年徒刑，她在宣判前最後一次庭上，厲聲喊冤「我是一心一意要還錢，請法官一定要幫我查清楚」，北院31日判王音之28年併科6.5億、楊文虎26年併科6億。

檢調查出，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口的潤寅集團，負責人王音之、楊文虎夫婦涉嫌自2012年起，與福懋、新纖、台化、中纖等上市櫃公司假交易，藉此反覆向銀行詐貸，並利用水果店，送錢給配合公司的高層，直到2019年6月、潤寅即將倒台之際才逃亡美國，而2人的女兒楊宇晨，則在9月離境前於機場遭逮。

▲▼潤寅實業千金楊宇晨。（圖／記者羅志華攝）

▲2人的女兒楊宇晨，於離境前在機場遭逮，被羈押超過7個月，出庭屢屢委屈落淚。（圖，資料照／記者羅志華攝）

本案情節複雜，更有律師協助在其中滅證；王音之於2019年4月間，因潤寅財務困難、又沒有銀行願意借錢，便請律師黃呈熹找民間金主調錢，並討論詐貸細節，5月時，眼看潤寅快倒台了，員工們怕被波及，急忙將王音之夫婦送出國，黃呈熹則指揮滅證、並與員工套話，期間收了1250萬；黃呈熹到案時不認罪，於審理中才坦承滅證，但仍強調1250萬是律師費，並否認洗錢。

在王音之、楊文虎逃亡美國期間，2人留在台灣的女兒楊宇晨，在一家人中首先遭到羈押，她於在押期間出庭時，屢屢委屈落淚，表示僅聽從母親吩咐收拾、匯款，竟因此淪為被告。

▲▼潤寅詐貸案，黃呈熹律師。（圖／記者羅志華攝）

▲律師黃呈熹於本案指導滅證，於審判中認罪，但堅持收的1250萬是律師費、否認洗錢。（圖，資料照／記者羅志華攝）

楊宇晨遭羈押超過7個月，直到答應配合匯回大陸款項後，法院才讓她以500萬元交保，她在前次出庭中，淚訴遭媒體抹黑敗金、外遇形象，更自曝娘家與夫家大筆借款，間接導致她離婚，強調「父母的錯，不應由我承擔」。

王音之胞弟、楊宇晨舅舅王振賢表示，楊文虎、王音之逃到美國後，在台一堆債主肉搜楊宇晨，剛好債主之一的羅淑蕾找上門，才將房產抵出去，期望藉羅淑蕾的實力保護楊宇晨。

▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

▲王音之於宣判前最後一次庭上，厲聲喊冤這一切都是為了還錢，希望法官明察。（圖，資料照／記者林振民攝）

而全案主謀王音之，則在前次開庭厲聲喊冤，稱自己為維持公司營運，不斷以債養債、借新還舊，之所以這麼努力打拼，全是為了償還先前公司倒閉欠下的債，淚訴遠赴伊朗開拓事業的辛酸，「我是一心一意要還錢，請法官一定要幫我查清楚，不是判我10、20、30年。」

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潤寅詐貸銀行法王音之楊文虎楊宇晨

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