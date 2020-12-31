新北前議員遭詐200萬！「軍地釋出」政戰局簽約　心機3人組演很大

▲前新北市議員歐金獅遭詐200萬元，通緝犯洪男誆可承購國防部土地，不料一切都是假。（圖／翻攝歐金獅臉書）

記者黃宥寧／台北報導

前新北市議員歐金獅經女友人牽線認識一名洪姓男子，對方表示自己是國防部軍官，且告訴他國防部最近釋出萬華區土地開放給民眾承購，並且與扮演何姓土地仲介串通，一起向歐以話術說服。歐不疑有他轉匯了200萬元「手續費」，洪、何再涉偽造國防部公文，要歐再繳交4、5億保證金，歐感覺公文怪怪的報警提告。台北地檢署31日依詐欺、偽造公文書罪嫌將洪男等3人起訴。

據悉今年6月中旬歐金獅透過一名陳姓女友人介紹認識了洪姓男子（過去曾涉詐欺遭通緝），陳女不斷告訴歐金獅洪男是國防部軍官很厲害、知道很多事情，甚至有辦法幫他承購到「國防部萬華區青年段上千坪土地」，但歐得先繳200萬元「卡位」。

陳女之後將戲作足，邀請洪男與歐金獅約在國防部政治作戰局一樓會客室簽約（會客室是一般民眾可進入）。洪男甚至還假裝從門後面走出來，讓歐以為他是真的軍官。歐依指定帳戶匯款繳完200萬後，另名共犯何姓男子這時扮演土地仲介現身，稱可幫忙從中協助土地承購事務。過沒多久洪、何涉製作假的國防部函文給歐，表示國防部已經通過審核，歐可以承購土地，只需再繳4、5億保證金。

但因歐曾任議員，看過許多公文，感覺這份所謂國防部函文好像怪怪的，起疑報警提告。庭訊時，洪男辯稱沒說自己是軍官，只是用「軍官語氣」和歐金獅談事；至於國防部假公文由誰偽造，洪與何男都互相推託。另檢方調查，洪男提供給歐的匯款帳戶戶名是「國防部」，但帳號不是真的國防部帳號，且國防部有寄出真公文給檢察官表示「國防部萬華青年段土地並沒有開放民眾承購」。

檢警認定洪男、何男、陳女涉犯詐欺將他們起訴，此外除了歐金獅遭騙，洪男也以相同手法，聲稱國防部新北鶯歌段有土地釋出，詐騙其他不知情被害人，此部分持續另案偵辦中。

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