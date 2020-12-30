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翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人口險喝下肚　9黑心業者起訴

▲▼環保署查獲廢液桶丟在翡翠水庫集水區。（圖／環保署提供）

▲多家黑心業者將廢棄物分別丟往翡翠水庫集水區、台南市土地，投棄毒物於土壤罪修正後，北檢首次起訴。（圖／環保署提供）

記者黃宥寧／台北報導

環保署於去年9月接獲通報，竟有人把100多桶有毒廢液丟在翡翠水庫集水區，為追查幕後人，花了半年時間，終於查到是多家製版、印刷業者為想省錢，竟低價委託清運廠商「威昇科技」棄置於翡翠水庫等地。台北地檢署30日依違反廢棄物清理法、投棄毒物於土壤等罪起訴瑞豐等8家公司及威昇林姓負責人共9人。

據悉環保署當時北區環境督察大隊接到台北水源特定區管理局通報，新北市新店區翡翠水庫集水區遭人棄置100多桶廢液，經派員前往會勘發現現場遭棄置99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨及20多袋以大塑膠袋盛裝之廢布，驚覺事態嚴重，除立即協調新北市政府將廢液桶移置台北水源特定區管理局，並啟動環檢警結盟，和台北地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊成立專案小組，追查幕後棄置人。

根據起訴書指出，瑞豐、承漢、金漾、威翔、立言、德鉑、柏豐等7家印刷、製版業者，皆會使用塗料、染料、染劑等含有化學藥劑及揮發性氣體與重金屬成分原料。因這些化學劑具有毒性、危險性，且濃度及數量足以影響人體健康或汙染水源本該委請合法清除業者清除。

▼環保署查獲廢液桶丟在翡翠水庫集水區。（圖／環保署提供）

▲▼環保署查獲廢液桶丟在翡翠水庫集水區。（圖／環保署提供）

但上述業者為節省成本，2018年7月底至去年3月，委託不具有毒事業廢棄物的處理資格及能力的威昇，處理廢液桶、廢油墨桶、廢油、廢布等一般及有害事業廢棄物，威昇將這些廢棄物收取後運送到威昇位於台南市的廠房堆置，或拌入水泥製程成水泥製品置放，威昇共向瑞豐7家公司收取33萬4267元的清運費用。

威昇林姓負責人惡劣行徑曝光，甚至被查出另外委託不具廢棄物清理能力的羅姓業者，從去年3月至10月，清運瑞豐等7家公司的有害廢棄物，棄置於翡翠水庫附近的土地，更收受30萬8289元費用，雙方再分這些不法獲利，所幸及時發現才沒有造成嚴重污染，也讓大台北地區600萬人口的飲用水安全得到保護。

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