青青被控「感情詐財」現身警局　孝子貸款斗內110萬沒結果怒告詐欺

記者陳豐德／新北報導

網紅青青先前被指控設局仙人跳網紅「放火」，並退出JFK女郎，不料卻有人出面爆料聲稱自己遭感情詐騙，一名粉絲小陳不惜跟銀行貸款，在青青直播時斗內了等值110萬元的禮物，付出真心希望能換得美人歸，夢醒才知自己原來是「火山孝子」被美色沖昏了頭，氣得向警方提告詐欺，新北市三重分局30日晚間通知她到案製作筆錄，訊後依法送辦。

▲青青遭控感情詐騙，製作完筆錄與男性友人步出三重分局。（圖／記者陳豐德翻攝）



粉絲小陳向媒體披露，指稱青青起先都會使用話術，聲稱只要在直播裡面斗內1千元就會給「神秘小禮物」，其實就是青青自己私人的LINE帳號，藉由進一步私聊後，讓粉絲墜入熱戀中的假象，接著就會要粉絲幫忙斗內直播平台中的禮物，金額也逐漸增高。

小陳為了取悅青青，單次最高就花了台幣50萬元儲值點數，並買虛擬禮物贈送給她，甚至還去貸款了60萬，合計損失高達110萬元。另名被害人則表示，青青曾說過如果業績沒有達標，可能經紀公司會讓她跟色情平台的董座吃飯，或說是家裏面有經濟困難，以種種感情勒索的方式讓他乖乖貢獻了10萬元。

經濟能力無法支撐長期斗內，小陳後來發現青青不再理會自己，才覺得自己是被詐騙，於是到派出所提告詐欺；青青30日晚間9時許接獲通知，在一名男性友人的陪伴下前往三重分局製作筆錄，但否認有詐欺犯行。據了解，在媒體披露後青青與小陳雙方疑似已簽下數十萬賠償金的和解書，但由於小陳仍未撤告，全案訊後仍依法將青青移送偵辦。

▼青青前陣子才改名為櫻櫻創了新帳號，近日又被發現該帳號已經轉手他人，另創新帳號。（圖／翻攝Instagram）

