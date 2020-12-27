她牽機車倒退撞車未報警吃肇逃罰單　一審撤銷二審逆轉理由曝光

女子手牽機車倒車撞倒機車未報警離開，認定肇逃。示意圖。（圖/資料照）

記者李忠憲／台中報導

卓姓女子手牽機車倒車時撞倒路邊機車，沒報警留資料就離開，遭依肇事逃逸開罰並吊扣駕照。她不服上訴，認為機車牽後退不屬駕駛行為就不構成肇逃。一審法官認為警方無法證實引擎是否發動，判她勝訴；二審卻認為，「準備停車」屬駕駛行為，改判卓女敗訴。全案定讞。

判決書指出，卓姓女子2019年9月6日下午騎機車載家人到銀行辦事，抵達銀行門口後發現後方約7、8公尺處有停車格，她1人跨坐在機車上、手握龍頭倒車，不慎撞倒1輛停在路邊的機車。她因為沒報警等，警方認為是肇事逃逸，依《道路交通管理處罰條例》開罰3000元並吊扣駕照1個月，應參加道路交通安全講習。

卓女不服向台中地院行政訴訟庭提訟並辯稱，當時她「用手牽機車、用腳慢慢滑至後方停車格」。撞倒機車後，她先將機車扶起，車停好後到銀行裡問是誰的機車，銀行保全也在。她因為剛好肚子痛，銀行也沒開放廁所給民眾用，只好騎機車回家上廁所，經過15分鐘後再回到銀行，將家人接走。她不確定引擎是否有發動，認為用手牽機車後退不屬駕駛行為，請求撤銷原處分。

張姓法官認為，《道交條例》第62條第1項的「汽車駕駛人駕駛汽車」，「肇事」應指「車輛行駛於道路上」的行為，也就是車輛發動用動力裝置動能，在駕駛控制或操控下移動在道路上，而對同時參與道路交通其他人可能產生危害或威脅。如果車輛未發動，或發動仍用手牽、腳撥等方式移動，並沒有產生如同動力交通工具般之較高速率，就難認是肇事。警方無法證明卓女當時機車處於發動狀態，最後判卓女勝訴，撤銷罰單。

警方不服上訴，吳姓法官卻有不同看法，他認為「肇事」應指行為人為達通行目的，駕駛車輛行駛道路所發生交通事故，非僅限「沿道路操作交通工具」。因利用道路達成通行目的，到達目的地後停車、到達前臨時駐車暫停，發生在道路而與利用道路相關行為，都可納入「肇事」範圍。至於引擎是否發動，應與「肇事」無關。

他認為，卓女主張用手將機車牽後退，難認是駕駛行為。但馬路上將機車牽後退「準備停車」仍屬利用道路，因此發生碰撞仍構成「肇事」。卓女沒報警或留下聯絡方式等必要措施，警方開罰無誤，判卓女敗訴。

卓女不服，再上訴台中高等行政法院，合議庭認為原審判決妥適，卓女卻仍繼續爭執原審內容，判定上訴不合法，駁回上訴。全案定讞。

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