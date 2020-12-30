　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台停辦跨年懶人包！首例變種病毒入侵　4縣市緊急宣布取消

▲台南市政府第1場跨年晚會，卡司陣容堅強，現場湧入近8萬人潮，台南市警局全力執行活動期間安維及交通疏導工作，周幼偉局長親自坐鎮指揮，在市警四分局全力投入下圓滿完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市去年跨年湧入近8萬人潮，今年宣布因應疫情改線上轉播。（資料照／記者林悅翻攝）

記者許力方、李忠憲／綜合報導

台灣出現首例變種病毒，各縣市跨年活動生變！為配合總統府取消元旦升旗民眾觀禮，改為線上直播，台中市政府30日晚也宣布，台中與總統府標準一致，台中跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改為線上直播，取消民眾入場觀禮，避免人潮群聚。

桃園市、台南市及基隆市30日晚間先後宣布，31日跨年晚會等活動取消民眾進場觀賞，全數改為線上轉播，至於萬眾矚目的台北市政府跨年晚會是否照辦？市長柯文哲將於31日上午宣布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

繼桃基南中相繼取消民眾入場跨年後，30日晚間9點，新北市政府也緊急宣布，原訂展演到明年1月3日的「新北歡樂耶誕城」將於30日提前閉城，晚間10時為最後一場有聲版廣場光雕秀。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，因應30日疫情最新情形，市府緊急召開應變會議研商，會中決議安全是首要考量，以最高標準審慎戒備，決定取消跨年晚會、元旦升旗民眾入場，改採線上直播直播，可透過原訂各轉播平台收看活動進行。

跨年活動各縣市停辦資訊：

【北部地區】

基隆市：市府的跨年活動依照原定流程進行，煙火照常施放，取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行。

台北市：31日上午宣布。

新北市：「新北歡樂耶誕城」30日提前閉城，晚間10時最後一場。

桃園市：跨年活動、元旦升旗依照原定流程進行，但取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行。

新竹市：

新竹縣：

苗栗縣：

【中部地區】

台中市：台中跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改線上直播。

彰化縣：

南投縣：

雲林縣：

嘉義縣：

嘉義市：

【南部地區】

台南市：12月31日台南好Young跨年晚會，改為全程線上直播，全程不開放民眾入場。

高雄市：

屏東縣：

▲▼台中跨年晚會暫定如期舉行，但會滾動式檢討，「台中好YA誕」雖是戶外活動，也會加嚴防疫。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕呼籲民眾盡量在家裡看跨年晚會直播。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕呼籲民眾盡量在家裡看跨年晚會直播。（圖／台中市政府提供）

【東部地區】

宜蘭縣：

花蓮縣：

台東縣：

【離島地區】

澎湖縣：

連江縣：

金門縣：

更新時間：21:30

►舒緩肌膚，刮鬍完也可用

ET快訊
高雄晚間槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車驚見「後座躺遺體」
首例變種病毒入侵　4縣市已宣布跨年晚會改線上直播
快訊／新北耶誕城今「閉城」！10點最後一場光雕秀
快訊／高雄鳳山晚間驚傳槍響！　五甲副所長受傷
霸王寒流來襲！暖暖包放這位置「全身暖」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶到2000萬劑新冠疫苗「有1家不透露」陳時中揭原因

兒子電腦「媽媽資料夾」藏私密照！媽點開一看傻眼：女主角是我

101跨年煙火卡位　「6處」遠觀、近景絕佳視野公開

不斷更新／全台急凍！桃園4校停課、新竹尖石4國小31日午後停課

不斷更新／全台停辦跨年懶人包！首例變種病毒入侵　台中宣布取消

北市旅館「拿不到安心旅遊補助款」 業者急跳腳：影響2萬個家庭

快訊／霸王寒流！新竹縣4校31日只上半天　另公布停課條件　

元旦起鎖國！觀光局將「增1萬間防疫旅館」　必要時不排除徵用

職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

快訊／寒流來襲！桃園復興區「4小學」明天停課

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

記憶體殺手！超萌圓寶上工囉 爬上棲架10分→ 秒大字趴睡翻

搶到2000萬劑新冠疫苗「有1家不透露」陳時中揭原因

兒子電腦「媽媽資料夾」藏私密照！媽點開一看傻眼：女主角是我

101跨年煙火卡位　「6處」遠觀、近景絕佳視野公開

不斷更新／全台急凍！桃園4校停課、新竹尖石4國小31日午後停課

不斷更新／全台停辦跨年懶人包！首例變種病毒入侵　台中宣布取消

北市旅館「拿不到安心旅遊補助款」 業者急跳腳：影響2萬個家庭

快訊／霸王寒流！新竹縣4校31日只上半天　另公布停課條件　

元旦起鎖國！觀光局將「增1萬間防疫旅館」　必要時不排除徵用

職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

快訊／寒流來襲！桃園復興區「4小學」明天停課

「哈魯白經」合體MBC演技大賞！西裝搭白手套防疫：像極了新郎

快訊／高雄晚間槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車驚見「後座躺遺體」

天冷狂嗑鍋！他「喝光湯底」崩潰掛急診　醫警告：10種人很危險

柯有倫自曝「開新車魔咒」！　喜迎40歲宣布舉辦個唱

小兄妹蛋糕櫃前徘徊！他一聽「沒錢買」霸氣幫結帳…結局逆轉超怒

老婆一句「有人在賣XXX耶」　他真的扛一台回家！網笑翻：最狂老公

快訊／新北耶誕城今晚熄燈　侯友宜21：30最後巡場親自道謝

搶到2000萬劑新冠疫苗「有1家不透露」陳時中揭原因

驚動老闆鄭雨盛幫「擦屁股」接演ON檔劇！　裴晟佑酒駕案遭移送檢方

兒子電腦「媽媽資料夾」藏私密照！媽點開一看傻眼：女主角是我

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

西門舉牌進化！正妹寒風中徵炮友

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

元旦起禁轉機、非本國籍者禁入境

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

更多熱門

相關新聞

快訊／北市跨年有變數？　柯文哲明早上10點對外宣布

快訊／北市跨年有變數？　柯文哲明早上10點對外宣布

台北市政府不畏疫情影響，將照常舉辦跨年晚會，將在舞台周邊設置管制區，執行「實聯制」措施，限制人數上限為8萬人。不過，外界仍憂疫情感染，對於是否要取消跨年晚會，柯文哲30日晚間宣布，將會在31日對外宣布。

示警疫情滿週年！網緬懷吹哨人李文亮

示警疫情滿週年！網緬懷吹哨人李文亮

即／基隆宣布取消「跨年晚會」

即／基隆宣布取消「跨年晚會」

台東森林公園跨年開放停車免費入園

台東森林公園跨年開放停車免費入園

暖暖包放對位置「全身暖」

暖暖包放對位置「全身暖」

關鍵字：

跨年台中變種病毒新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

獨／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭判賠120萬

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

更多

最夯影音

更多
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業
浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面