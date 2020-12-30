不斷更新／全台停辦跨年懶人包！首例變種病毒入侵　台中宣布取消

▲台南市去年跨年湧入近8萬人潮，今年宣布因應疫情改線上轉播。（資料照／記者林悅翻攝）



記者許力方、李忠憲／綜合報導

台灣出現首例變種病毒，各縣市跨年活動生變！為配合總統府取消元旦升旗民眾觀禮，改為線上直播，台中市政府30日晚也宣布，台中與總統府標準一致，台中跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改為線上直播，取消民眾入場觀禮，避免人潮群聚。

桃園市、台南市及基隆市30日晚間先後宣布，31日跨年晚會等活動取消民眾進場觀賞，全數改為線上轉播，至於萬眾矚目的台北市政府跨年晚會是否照辦？市長柯文哲將於31日上午宣布。

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繼桃基南中相繼取消民眾入場跨年後，30日晚間9點，新北市政府也緊急宣布，原訂展演到明年1月3日的「新北歡樂耶誕城」將於30日提前閉城，晚間10時為最後一場有聲版廣場光雕秀。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，因應30日疫情最新情形，市府緊急召開應變會議研商，會中決議安全是首要考量，以最高標準審慎戒備，決定取消跨年晚會、元旦升旗民眾入場，改採線上直播直播，可透過原訂各轉播平台收看活動進行。

跨年活動各縣市停辦資訊：

【北部地區】

基隆市：市府的跨年活動依照原定流程進行，煙火照常施放，取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行。

台北市：31日上午宣布。

新北市：「新北歡樂耶誕城」30日提前閉城，晚間10時最後一場。

桃園市：跨年活動、元旦升旗依照原定流程進行，但取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行。

新竹市：

新竹縣：

苗栗縣：

【中部地區】

台中市：台中跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改線上直播。

彰化縣：

南投縣：

雲林縣：

嘉義縣：

嘉義市：

【南部地區】

台南市：12月31日台南好Young跨年晚會，改為全程線上直播，全程不開放民眾入場。

高雄市：

屏東縣：

▲盧秀燕呼籲民眾盡量在家裡看跨年晚會直播。（圖／台中市政府提供）



【東部地區】

宜蘭縣：

花蓮縣：

台東縣：

【離島地區】

澎湖縣：

連江縣：

金門縣：

更新時間：21:30

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