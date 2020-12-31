台中奧客爆氣揮拳！反遭女司機「快手偷桃」　30秒激鬥片瘋傳

記者柯沛辰、鄧木卿／綜合報導

台中市北區精武路24日發生一起激烈的街頭衝突，一名中年男子搭乘統聯客運時不斷飆國罵，下車時又不滿車門太快關上，動手攻擊陳姓女司機。事後，2人當街「單挑」，陳女一度使出「猴子偷桃」，嚇得男子一度踉蹌不穩，頻頻後退。

有網友在爆料公社App貼出衝突影片，可見一名男子向女司機發起猛烈攻勢，但女司機也不是省油的燈，立刻回敬一招「無影抓雞手」，沒想到效果拔群，逼得男子喪失戰意、頻頻後撤。

▲雙方你來我往，但女司機一招「猴子偷桃」，顯然讓男子猝不及防，當場受驚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

女司機見機不可失，馬上趁勝追擊，雙方在大馬路上僵持不下。許多網友看完紛紛留言，「這年紀，應該是不怕斷子絕孫了」、「對付奧客剛剛好」、「看他往哪跑」、「幹得好」、「好像在演連續劇」掀起熱議。

據悉，這起事件發生在24日上午9點30分，男子下車時行動緩慢，結果女司機誤認乘客都已下車，將車門關閉，氣得男子狂飆三字經、動手搥驗票機。女司機見狀，立即打開車門，讓男子下車，但隨即追上前去，要求男子道歉。

▲男子率先施暴，女司機忍無可忍反擊。（圖／記者鄧木卿翻攝）

男子一聽惱羞成怒，率先動手攻擊女司機，兩人發生肢體衝突。過程中，陳女不斷高呼「我要報警，你別跑！」最後男子擔心鬧上警局，主動向女司機致歉，而陳女也考量車上還有其他乘客，沒有當下報警。

事後，陳女有向警方報案，也到醫院驗傷。統聯客運表示，若陳女打算提告，公司將協助到底。