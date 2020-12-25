獨／得獎人體攝影師拍17歲嫩模裸體...藝術無罪！　結局神慘敗

獲獎人體攝影師拍攝17歲未成年女模裸照挨告，遭法院判刑。示意圖。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

曾獲獎的吳姓人體攝影師，找上17歲裸體模特兒小婷（化名）等人到旅館裸拍，卻因為拍攝過程遭質疑伸鹹豬手挨告，吳男妨害性自主部分雖獲不起訴，但拍攝少女裸照事證明確，台中高分院維持原判，依《兒童及少年性剝削防制條例》判他1年2月、緩刑5年。

判決書指出，裸體模特兒小婷2018年時僅17歲，同年9月、10月先後在網路上認識25歲余姓婚紗攝影師、23歲周姓兼職婚紗攝影師以及40歲高姓攝影師3名男子，分別約到台南、台中旅館拍攝裸體照片。有人還將作品打馬賽克，放上個人IG供網友瀏覽。

現年27歲，家住北市的吳姓人體模特兒攝影師，去年11月間也透過網路社交平台Instagram（IG）認識小婷，兩人相約2日後到台中市某飯店裸拍，在不違背意願情況下，吳男拍攝多張小婷裸胸、下體等照片，並將照片上傳到2人LINE對話框的相簿內，供雙方下載瀏覽。

殊不知，小婷跟另2位一樣未滿18歲的裸拍女模聊天時，聊到吳男拍攝時疑會用手碰觸隱私部位，引發共鳴。小婷決定報警，警方循線將吳男連同其他3名男攝影師一併送辦。

妨害性自主部分，檢方認為事證不足，將吳男不起訴。其他3名男攝影師，遭台中地院認定違反兒童及少年性剝削防制條例，拍攝部分各處1年2月，余男放上IG再加重判3個月可易科罰金，但均緩刑2年，3人需各別提供60小時義務勞動或繳付公庫5萬元。

吳男雖承認知道小婷17歲，也有拍裸照，但否認犯法，他辯稱自己是從事人體拍攝創作的藝術家，並非拍猥褻照，且持續有以此等人體藝術照參展，其律師也說，吳男未針對性器官或胸部拍攝，所拍照片極具藝術感，故非猥褻照；他是人體攝影藝術家，所攝照片均與裸露有關，自應無罪。

但法官認為，《兒童及少年性剝削防制條例》第36條中的「猥褻」，是指姦淫以外足以興奮或滿足性慾之一切色情行為。所稱「猥褻行為」是指除性交外，凡違背善良風俗之一切色情淫慾行為，客觀上足以刺激或滿足他人性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，主觀上足以滿足自己色情者而言。

吳男用數位相機拍攝小婷身體私密處照片，以一般社會觀念「應足以刺激或滿足性慾，也足以滿足吳男自己的情色慾望」。且即使吳男是曾獲獎的人體攝影藝術家，小婷是模特兒，依然觸法。由於小婷無意願和解，最後依製造少年猥褻行為之電子訊號罪，判吳男1年2月，緩刑5年，緩刑期間提供240小時義務勞務，並接受5場法治教育，緩刑期間付保護管束。

吳男與檢察官均不服上訴，檢察官認為不宜給予緩刑，吳男則認為判太重。台中高分院審理後認為，一審判決妥適，且吳男原本都否認犯行，到二審才心存僥倖轉念坦承，因此增加緩刑條件，在判決確定後1年內，須支付公庫10萬元。

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