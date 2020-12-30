快訊／高市府宣布：2021年元旦升旗「規模縮小」跨年不開放入場

▲高雄2021年元旦跨年改線上直播，三大舞台不開放民眾入場。（圖／高市府）

記者許宥孺、柯沛辰／高雄報導

高雄市政府30日晚間宣布，高市2021年元旦升旗典禮縮小規模，並將升旗儀式改至高雄市議會。另外，明天（31）「2021跨百光年」改為線上直播；三大舞台均不開放民眾入場，高流戶外舞台區、蓬萊商港區、大港橋也將進行管制，不得進入。

高市府指出，稍早經與高雄市議會議會協商，確認縮小升旗典禮規模，並將升旗儀式改至高雄市議會舉辦。為落實防疫工作，當天僅有議會、市府人員及受邀來賓入場觀禮，取消民眾進場觀禮。另外，將取消原訂發放5,000張一卡通，後續市府將與議會協商發放方式，再行公告。

▲市長陳其邁在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

高市府呼籲，歡迎民眾線上收看「2021跨百光年」三大舞台的精彩演出，包括18:30起每半小時展演的定目秀、19:45和瘟押煞、20:15無人機、23:15高市交演出、24:00施放的大港百年花火。

當天晚間7點起，可鎖定民視台灣台（152）、高雄市有線電視公用頻道（CH3）、高雄廣播電台（FM94.3）、hitFM90.1高屏電台、四季線上4gtv、Youtube、高雄一百臉書，以及中華電信MOD、Hami Video，觀賞蓬萊舞台實況，民視無線台則從晚間10時起加入直播行列。

至於高流舞台、海上舞台部分，可透過包括中華電信MOD、Hami Video進行觀賞。