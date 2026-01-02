趁女同事吃安眠藥熟睡性侵「要和解1毛沒付」　淫男判刑3年4月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

張姓男子與化名「小花」女子原為同事、朋友關係，卻於對方吃下安眠藥入睡、無法抗拒之際性侵得逞，屏東地院審理後認定犯行明確，張雖與與被害人協議要分期賠償，卻未履行任何賠償義務，認為他沒有悔意，判決張男有期徒刑3年4月，全案還可上訴。

判決指出，張姓男子與化名「小花」女子原為同事，私下也有往來，2024年10月17日晚間，張男應「小花」邀約，前往屏東市某飯店飲酒聊天。期間，「小花」因自行服用安眠藥而入睡，喪失清醒意識及抗拒能力，張男竟為滿足一己私慾，趁機褪去對方衣物，強行性侵後離去。含「小花」醒來後發現衣物遭人褪去，察覺情況異常，隨即報警處理。檢方依加重強制性交罪將張男起訴。

法院審酌認為，被告明知告訴人因服用安眠藥而無法抗拒，仍乘機性交得逞，其行為已嚴重侵害告訴人之性自主決定權，並對被害人身心造成難以抹滅的傷害，情節重大，所為於法難容，應予非難。

法院另指出，被告雖於審理期間，於114年6月2日與告訴人達成調解，約定自該月起分50期、每月20日前給付新臺幣1萬元作為賠償，但截至全案辯論終結日止，被告未實際給付任何款項，顯見未真正填補犯罪損害，難以作為有利量刑之依據。

此外，張男過去曾因公共危險案件遭法院判處有期徒刑4月、4月，並於110年及111年間執行完畢，距今未滿5年，雖未構成累犯，但其素行非佳，亦列入量刑參考。

法院審酌被告在偵查及審理中均坦承犯行，態度尚稱配合，並考量其教育程度、家庭狀況、工作及收入等一切情狀後，最終判處有期徒刑3年4月，以資懲戒。全案仍可上訴。