以防疫為重　黃偉哲宣布台南跨年改為線上直播

記者林悅／台南報導

台南市政府30日晚上宣布，為了市民朋友的健康與安全著想，「台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」12月31日金曲跨年夜將改為全程線上直播，不開放民眾入場，懇請各界諒解，並一起支持防疫工作。

台南市政府表示，中央流行疫情指揮中心30日下午證實1名自英國返台發燒的少年，經過基因比對後確定是英國變種病毒，由於這是台灣第1起新冠肺炎英國變種病毒，台南市長黃偉哲格外重視，在經過討論後決定以防疫為重，宣布將12月31日跨年活動改為全程線上轉播，不開放民眾入場。

▲「台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」12月31日金曲跨年夜將改為全程線上直播，不開放民眾入場，懇請各界諒解，並一起支持防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，疫情雖然都還在控制中，但是市府必須保障民眾的健康安全，請歌迷朋友改在家看線上直播倒數跨年，防疫安全加倍，跨年歡樂不變。

台南市政府指出，跨年晚會線上直播，電視可在56台TVBS收看(電視轉播時間20：00 - 00：30)，網路方面則在TVBS NEWS Youtube頻道全程同步播出(18：30 – 00：30)。另外，中華電信MOD 及Hami Video也將有直播(20：00 - 00：30)，精彩的活動內容都在線上直播，台南市政府將在線上陪您一起迎接2021年。

天然成分、不含酒精，敏感肌也適用

