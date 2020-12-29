雲林推出甜蜜蜜追五分車遊程 　台糖鐵道三鐵同框

▲「2021 追五分車 虎尾甜蜜蜜」為兩天一夜的深度文化走讀之旅，將一睹台灣最快的交通工具高鐵與最久遠的五分車相交會。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾糖廠是全國唯一仍以五分車載運甘蔗作業場，每年十二月到隔年三月是虎尾糖業鐵道最繁忙的時刻，載著整車甘蔗的小火車駛進市區，進到糖廠，數十年來乘載許多人甜蜜蜜的記憶，雲林縣政府文化觀光處配合虎尾糖廠製糖時期並為推廣糖業文化資產，規劃8梯次的追五分車活動，讓三鐵同框成為這次活動的焦點。

雲林縣政府與台灣公益CEO協會合辦的「2021追五分車虎尾甜蜜蜜遊程」，將在2021自行車年邀請全國民眾一起來騎讀糖業鐵道，趁著虎尾糖廠短短三個月的製糖時間，來虎尾認識這個因糖業而開啟現代化的城市，走讀它的古蹟與歷史建築，從宗教民俗與文化信仰中爬梳與體驗虎尾的歷史紋理。

文化觀光處長陳璧君表示，為了讓大家了解虎尾因糖業而開啟現代化的城市，是台灣糖業的活歷史外，並見證過去糖業的發展，讓三鐵(高鐵、五分車、鐵馬)同框成為這次活動的焦點。

文化觀光處長陳璧君指出，「2021 追五分車 虎尾甜蜜蜜」為兩天一夜的深度文化走讀之旅，第一天走訪虎尾街屋與歷史建築，細數百年的紅橋頭釣具店，電影看板老畫家鄭井訴說當年，以及郡役所、郡首官邸、合同廳舍、虎尾出張所、虎尾驛、涌翠閣這些重披光彩的歷史建物。

第二天則是騎讀馬公厝糖業鐵道的認識糖業之旅。沿著五分車軌道，從糖廠出發往中山路鐵枝路腳，再到北溪厝招呼站（剪紙藝術村）、改良場招呼站(蠟筆工廠)，並在九號裝蔗場折返，途中將一睹台灣最快的交通工具高鐵與最久遠的五分車相交會，並在下午回到虎尾糖廠，體驗製糖流程，看到百年前虎尾工業技術的進步與發達。

▲為了讓大家了解虎尾因糖業而開啟現代化的城市，是台灣糖業的活歷史外，並見證過去糖業的發展，讓三鐵(高鐵、五分車、鐵馬)同框成為這次活動的焦點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►乾肌人救星





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►蛇蠍女幫遠親投保3千萬 買凶撞成半植物人！2收押1在逃

►嚇人畫面曝光！車禍先煞停再輾過 網熱議大驚...警方還原過程

►涉「販賣職務」收賄遭訴 北港鎮長蕭永義裁定延押

►享獨家機上飲不必搭飛機 星宇航空 x VDS 聯合送暖雲林3萬學童