表姊策畫假車禍詐保！男遭撞慘成半植物人　靠賣屋籌醫療費

▲彭嫌、陳嫌特地購買報廢車輛，於5月28日由陳嫌駕車加速由後方後衝撞被害人並隨即逃離現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、徐愷昕／雲林報導

雲林縣斗六市今年5月發生一起車禍，行動不便的何姓男子步出家門遭自小客車衝撞，經送醫搶救仍成半植物人。雲林地檢署調查後意外發現，兇手竟是何男表姊，她為了詐領保險金而策劃這場假車禍。而據了解，目前何男家人為了支付他的照護費用，已將原居住的房子拍賣，處境令人鼻酸。

▲何男遭撞後成半植物人，目前為了支付龐大醫療費，家人已將原住處賣出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，61歲林姓女子為何男的遠房親戚，她因積欠債務，且見何男因腦部開刀、行動不便，才策劃製造假車禍企圖對何謀財害命。林女自2019年4月至今年5月間，先後以偽簽何男署名方式，替何男投保多筆意外保險及旅遊平安險，保險金額合計約3000萬元。

檢方指出，主嫌林女以100萬元賞金提供彭姓殺手、陳姓殺手，並計劃將何男以假車禍方式殺害。彭、陳2嫌為此特地購買下一台報廢車，並竊取他車車牌懸掛，於5月28日由彭嫌假冒農會人員，撥打電話謊稱要拿補助款給何男，等何男持助步器行走在門口前道路時，再由陳嫌駕車加速由後方衝撞，並隨即逃離現場。

檢方表示，車禍造成何男腦部外傷併蜘蛛網膜下出血、生命垂危等傷害，雖經搶救，仍呈現癲癇、半植物人的狀況。檢察官黃立夫訊問被告林女等人後，認林女是主謀，與其他共犯共同涉及偽造文書、殺人未遂及詐欺未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，本（12）月29日向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，目前僅陳嫌仍在逃。

而據了解，何男過去是計程車司機，前幾年中風開刀後開始行動不便，僅能依賴助行器行動，50多歲的他平時與8旬母親相依為命，生活拮据，主要都是靠兄弟姊妹互相照顧，但自從被撞後，經濟更加陷入困頓，家人為了讓他能受到照護，只好將住處拍賣，以支付他在安養院的費用及大筆醫療費，至於母親則由其他親屬帶回照顧。

附近鄰居表示，主嫌林女是何男的遠房親戚，在當地農會擔任理事，外傳積欠多筆債務，原本不常看見她與何男聯繫，但自2019年開始就時常看見她身影出現，現在回想起來，這突如其來的關心還真是恐怖。

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