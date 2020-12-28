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高雄跨年秀遭爆「無人機全是陸製」　市府：資安可全程掌握

▲高雄無人機表演遭爆機器全是大陸製 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄無人機表演遭爆機器全是大陸製 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄「2021跨百光年」系列活動於24日平安夜登場，由500台無人機展演揭開序幕，因深受好評，高雄市長陳其邁還要求加碼演出，不過卻傳出當晚演出無人機都是大陸製，對此，高市府解釋無人機是小範圍使用，且使用的機種也無空拍功能，並經合法申請，資安可全程掌握。

▲高雄無人機表演遭爆機器全是大陸製 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄無人機表演頗受好評。（圖／高雄市府提供）

「2021跨百光年」系列活動從24日啟航首發，愛河灣沿岸與周邊大樓裝設逾三百顆電腦燈、空中光束燈、雷射燈，接連亮起，輝映懸掛於海上舞台上空的巨大鏡球、大元國際大樓「百年視窗」呈現的高雄歷史，其中，無人機於天空展現出耶誕樹、星星、雪花、麋鹿等美麗的圖案，深受好評，讓高雄市長陳其邁也要求主辦單位追加開幕限定無人機演出。但現在卻傳出，這批無人機全是大陸製，在資安方面引發疑慮。

▲高雄無人機表演遭爆機器全是大陸製 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市政府新聞局長董建宏強調無人機小範圍使用且無空拍功能。（圖／高雄市府提供）

針對此事，高雄市政府新聞局長董建宏表示，無人機表演是在愛河灣的固定小範圍內進行，週邊亦無涉及敏感設施，圖案設計之原創及飛行編程更完全由台灣團隊製作，使用的機種也無空拍功能，本次演出並經合法申請，資安可全程掌握。

▲高雄無人機表演遭爆機器全是大陸製 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄無人機表演遭爆機器全是大陸製 。（圖／高雄市府提供）

負責展演創意製作人馮建彰表示，長期在台灣流行音樂界演出製作都知道，器材與系統各國都有，不論是燈光，或是音響，LED螢幕。軟體創意與硬體設備，本就不宜混為一談。今次的無人機展演，都是台灣團隊的原創作品。創作過程中不僅展演秒數、色彩指定，甚至連音樂創作與整合都是直到展演前一晚在現場測試，屬於台灣的原創IP。「麋鹿的鼻子我們在試飛後還用心增加了紅點點，彩虹聖誕樹全球也只有高雄才能看見。」

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