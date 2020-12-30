南韓政壇又換血！秋美愛請辭法務部長獲准...文在寅心痛簽名了

▲法務部長秋美愛宣布勒令檢察總長尹錫悅(右)停職。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓法務部長秋美愛（추미애）閃電召開記者會，以涉嫌非法稽查法官、妨礙檢方調查、違反政治中立原則等理由宣佈將檢察總長尹錫悅（윤석열）停職2個月，引起政壇譁然，事後尹錫悅提出行政訴訟，首爾行政法院決定停止處分效力。對此，秋美愛今（30）表示將停止對此案提出上訴，並向全國民致歉。

根據《韓聯社》報導，秋美愛向文在寅提出辭呈，並於30日受理完成，將由與尹錫列同屆的共同民主黨籍國會議員朴範界（박범계）接任法務部長一職。秋美愛30日表示，「在上訴審時，我擔憂恐造成國政混亂與輿論分裂。在提出懲戒檢察總長後給國民造成極大混亂，身為推動該案的部門長官，我致上最高的歉意。」

▲南韓法務部長秋美愛，被爆疑似過去利用黨代表職權，為服兵役中的兒子請長假（圖／達志影像）

另外，文在寅提名共同民主黨政策委員長兼國會議員韓貞愛（한정애）為新任環境部長，同時提名前海軍參謀總長黃基鐵（황기철）為新任國家報勳處長。

朴範界曾在首爾、全州、大田地方法院擔任法官，盧武鉉政府時擔任青瓦台民政秘書次官與法務秘書官，並連任3屆（第18至21屆）國會議員，且在過去曾與尹錫悅同時考取第33屆司法考試、並同時成為司法研究院第23屆學生，先前還在社群網站公開稱尹為「哥哥」（형，兄）而引起話題，日後將成為文在寅政府用來制衡尹錫悅的有力人選。

▲南韓新任法務部長朴範界、新任環境部長韓貞愛。（圖／翻攝自推特）

韓貞愛曾擔任3屆國會議員，曾任國會環境勞動委員會幹事、國會氣候變遷論壇共同代表，曾帶領動保團體反對國內食用狗肉文化，目前擔任共同民主黨政策委員長。

至於黃基鐵曾於2011年成功指揮亞丁灣黎明行動的作戰行動。

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