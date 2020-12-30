南韓成立「公搜處」！文在寅指定金鎮煜為處長...掃蕩權力型犯罪

▲文在寅30日指定金鎮煜為首任公搜處處長。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府成立「高位公職者犯罪搜查處」（公搜處），做為文在寅政府改革檢察權力機關的一環，總統文在寅今（30）日指定法官出身的憲法裁判所研究官金鎮煜（김지욱）為首任處長，預計在經過人事公聽會後，於明年1月赴任。

根據《韓聯社》報導，文在寅表示，「國會在根據長時間的討論下推薦首任公搜處長人選，將依律法律舉行人事公聽會，在此我希望國會能傾力協助，讓該處能早日步上軌道。」

▲首任公搜處處長金鎮煜。（圖／達志影像）

金鎮煜來自大邱市，首爾大學考古學系畢業後考取第31屆司法考試並合格，1995年成為法官，1998年起進入南韓最大律師事務所「Kim & Chang」擔任律師長達12年，2010年進入憲法裁判所擔任憲法研究官，先後擔任憲法裁判所長秘書室長、國際審議官等。

青瓦台高層表示，「隨著公搜處的成立與上任，可望能牽制各權力機關，達成權力平衡，打造沒有腐敗政治現象的社會。我堅信並期待金處長就任後，能堅守其行政中立性，毫無保留地搜查各種權力型貪腐犯罪，並使公搜處成為親人權的反腐敗搜查機關。」

隨著公搜處的成立，秋美愛也算是完成法務部長任內的任務，文在寅已於30日下午簽署秋美愛的辭呈，指定共同民主黨籍國會議員朴範界（박범계）為新任法務部長。

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