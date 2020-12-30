台中跨年晚會交管出爐！快儲存連結　一次看懂人潮熱區交通重點

▲跨年夜將至，台中市警局規劃跨年晚會週邊交通動線。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

明天就是跨年夜，台中市今年跨年晚會將在水湳中央公園舉行，田馥甄、蕭敬騰、林宥嘉等重量級巨星都參與演出，台中市警局預期屆時將有大批觀光人車潮，於各重要道路規劃車流疏導重點，籲請民眾配合遵行。

台中市警局交通大隊表示，跨年晚會活動地點的西屯區中央公園及大里區仁化公園均地處交通要道，活動舉辦期間，勢將湧入大量參與活動人車，將為周邊道路帶來嚴重交通衝擊，尤以西屯區河南路、環中路、凱旋路、中科路，及大里區仁化路、美群北路、仁城路、仁美路等路段影響最大，警察局將視車流運行狀況採彈性機動管制，並加強疏導車流。

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為維持活動會場周邊交通秩序，分別自31日下午4時至次（1）日凌晨3時止實施交通管制，管制措施如下：

一、水湳中央公園現場：

1、交通管制路段，共計12處。

凱旋路（經貿五路至河南路）、大鵬路（中科路至逢大路）、中科路（經貿五路至大鵬路）、敦化路（凱旋路至經貿路)）、西安街（文華路至凱旋七路）、啟航路（經貿五路至敦化路）、啟航東路（啟航一路至啟航二路）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿二路（經貿路至中科路）、經貿三路（經貿路至中科路）、西安街277巷4弄（文華路至凱旋八街）。

2、重要管制路口，共計5處。

凱旋路與凱旋八街口、凱旋七路與西安街口、凱旋七路與凱旋東街口、凱旋路與大鵬路口、凱旋東街與大鵬路口。

二、大里仁化公園現場：

交通管制措施，大里區仁化路自仁城路至美群北路口止，自12月30日晚間10時至1月1日凌晨1時30分止，管制禁止路邊停車；大里區仁化路自至善路至美群北路口，自12月31日下午4時至1月1日凌晨1時30分禁止3.5噸以上貨車進入。

接駁路線規劃：

一、水湳現場：

(一) 市政府線：

1、接駁點：

(1)市政府接駁站：文心路路側空間。

(2)中科路會場接駁站：中科路路側空間。

2、接駁動線：

(1)去程：市政府接駁站→市政北一路→惠中路→青海路→ 文心路→甘肅路 →中科路接駁站。

(2) 返程：中科路接駁站→文心路→市政府接駁站。

▲▼ 中央公園、大里跨年晚會交通動線。

(二) 秋紅谷線：

1、接駁點：

(1)秋紅谷接駁站：市政北七路路側空間。

(2)凱旋路會場接駁站：凱旋路路側空間。

2、接駁動線：

(1)去程：秋紅谷接駁站→ 朝富路→朝馬路→臺74線快速道路→環中路→凱旋路接駁站。

(2)返程：凱旋路接駁站→黎明路→ 臺灣大道→ 河南路→市政北七路→秋紅谷接駁站。

(三) 北水湳線：

1、接駁點：

(1)北水湳接駁站：經貿九路路側空間。

(2)凱旋路會場接駁站：凱旋路路側空間。

2、接駁動線：

(1)去程：北水湳接駁站→經貿九路→凱旋路→凱旋路接駁站。

(2)返程：凱旋路接駁站→凱旋路→黎明路→經貿九路→北水湳接駁站。

(四) 松竹線：

1、接駁點：

(1)松竹車站-軍福十九街路側。

(2)中科路會場接駁站：中科路路側空間。

2、接駁動線：

(1)去程：松竹接駁站→ 松竹路→敦化路→中科路→中科路接駁站。

(2)返程：中科路接駁站→中科路→河南路→文心路→ 北屯路→松竹接駁站。

二、大里現場：

(一) 大里運動公園線：

1、接駁點：

(1)大里運動公園接駁站：勝利二路路側空間。

(2)修平科大接駁站：修平科技大學。

2、接駁動線：

(1)去程：大里運動公園上車，修平科大下車，步行至仁化公園。

(2)返程：仁化公園步行至修平科大上車，大里運動公園下車。

(二) 太平運動場線：

1、接駁點：

(1)太平運動場接駁站：中興東路側空間。

(2)修平科大接駁站：修平科技大學。

2、接駁動線：

(1)去程：太平運動場上車，修平科大下車，步行至仁化公園。

(2)返程：仁化公園步行至修平科大上車，太平運動場下車。

(三) 霧峰阿罩霧公園線：

1、接駁點：

(1)霧峰阿罩霧公園接駁站：民生路側空間。

(2)修平科大接駁站：修平科技大學。

2、接駁動線：

(1)去程：阿罩霧公園上車，修平科大下車，步行至仁化公園。

(2)返程：仁化公園步行至修平科大上車，阿罩霧公園下車。

▲▼ 仁化路禁止3.5噸以上大貨車進入；西屯區交通動線。

台中市政府警察局長楊源明提醒，為維護活動期間周邊交通秩序及順暢，警察局將派員於各管制路段起迄點進行管制，並加強周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為予以執法。跨年晚會活動勢必吸引民眾參與，目前因新冠肺炎疫情影響，國內旅遊景點常出現暴增人潮，在此呼籲參與活動民眾多利用接駁車、公車等大眾運輸工具，使用個人運具民眾勿任意違規停車，並遵守員警、義交之指揮疏導，共同維持交通秩序及行車順暢。