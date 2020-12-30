北市跨年維安比照反恐標準　警犬+空拍遮蔽+特警進駐信義區

記者張君豪／台北報導

台北2021跨年晚會即將來臨，結合101大樓全球首創「360度輪狀煙火秀」，勢必將吸引大批民眾湧入信義計畫區參加跨年活動，警方為防範恐攻威脅，北市警信義分局將跨年晚會期間結合台北市刑警大隊特勤中隊、新北市警犬隊共同組成「反恐打擊部隊」當晚全面安檢包含毒品、槍械及爆裂物等違禁物品都會是查緝重點。

▲信義警方結合北市刑大特勤中隊、新北市警犬隊共同負責市府跨年晚會維安。（圖／記者張君豪翻攝）

另為防止恐怖分子利用大型車輛闖入會場管制區攻擊，信義警方會在活動會場周邊重要路口，設置大型警備車、改道牌面及五處機動派出所，藉由實體區隔管制及服務站，區隔人車動線以策安全。

警方表是，這次台北市跨年活動，嚴禁未經申請許可的空拍機飛行拍攝，為避免空拍機墜落或心人士利用空拍機實施攻擊，警方將運用空拍機攔截器干擾飛行，一經發現非法飛行空拍機將沒入並對物主開罰。

晚會期間也嚴禁包含波波球、發光氣球進入管制區，請大家切勿攜帶前往會場，以維護民眾自身安全。另外市府會於市府路松高路口、市府路松壽路口及新仁愛路底設置三個管制站，民眾進入會場前，須配合管制站量測體溫及實名登記，場內應全程戴口罩並保持社交距離，且全面禁止飲食，市政府希望藉此避免疫情擴散。