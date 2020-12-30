抗疫防寒！護民優先　盧秀燕籲：民眾盡量在家看跨年直播

▲盧秀燕呼籲民眾盡量在家裡看跨年晚會直播。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府31日晚上將在中央公園和大里仁化公園進行雙主場跨年晚會，盡管市府已做好防疫和交通的各項準備，但是市長盧秀燕30日主持太平區社會好宅動工典禮時表示，配合防疫和霸王級寒流來襲，她呼籲民眾盡量在家看直播，可吃東西還不用戴口罩，舒舒服服的在家跨年。

盧秀燕上午主持太平區社會好宅動工典禮，目前開工戶數已超過3千5百戶，她希望任內開工或興建總數達到5千戶，台中市所興建的社會住宅和其他縣市不同，而是比豪宅更要好的好宅，不但公共設施俱全，設計也很精美，最大特色是裝有微型感測器，隨時監控空氣品質，總戶數160戶，預計3年完工並抽籤完畢。

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至於明晚要舉辦的雙主場跨年晚會，盧秀燕表示，雙主場是多年來的慣例，今年為了要防疫，又要辦好活動，因此規劃人數減半，中央公園原本可容納8到10萬人，決定縮減為4萬人以下，大里場原本可容納2萬人，也決定縮減到1萬人以下。

盧還說，面對霸王級寒流來襲，呼籲市民朋友注意保暖，市府各單位對於弱勢家庭、弱勢街友都有關心輔導措施，此外，明晚的跨年晚會，現場會很冷，不能吃東西，又要戴口罩、量體溫，因此她建議大家盡量留在家裡舒舒服服的看電視。

市府表示，中央公園中跨年場地將設置三個入口、兩個出口，大里場則設置兩個入口、兩個出口，進場前需完成實聯制登記、酒精消毒，每個入口處都將設置自動測溫門，確保參與者體溫正常，會場中需全程戴口罩，除補充水分外禁飲食。

跨年交通部分，水湳中央公園規劃4條免費接駁路線及5處汽、機車停車場，大里仁化公園也提供3條免費接駁路線及6處汽、機車停車場；另外台鐵及會場周邊、台灣大道、文心路則有12條公車路線配合延後收班，讓民眾可以開心跨年、安心返家。

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