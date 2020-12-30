傳畜產會執行長打臉農委會被閃調　陳吉仲被問不甩媒體快閃

▲各家媒體詢問台灣豬標章和王忠恕被調走，陳吉仲都選擇不回答。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

鬍鬚張日前傳出用西班牙肉卻掛上農委會核發的台灣豬標章，引發爭議，當時中央畜產會執行長王忠恕表示，該標章「沒法源依據開罰」，頂多要求業者拿掉，內部盛傳這打臉了農委會主委陳吉仲，因此讓今年7月才上任執行長的他遭閃調，據了解1月15日將調回農委會非主管職。陳吉仲今（30日）被追問此事，選擇快步離去，一個字也不願意說。

時間回到12月1日農委會在摩斯漢堡創始店舉辦「台灣豬證明標章張貼」記者會，會後媒體問是不是都要「百分百用國產」才能用？王忠恕說「主原料一定要用」就可以，因為「百分百不容易查核，也讓店家困擾」，主要是重要的食材裡要用國產，且要有來源證明，以原形肉為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於對比之前農委會相關單位和陳吉仲對外始終稱的「百分百」有出入。媒體進一步詢問陳吉仲他才說，台灣豬標章非常清楚，主要是「所有豬可食部位跟原料」，豬裡有太多各式各樣分類，如豬皮、豬油和豬耳朵等，要的就是「豬肉跟加工品都用主原料國產就可」。至於副產品？陳吉仲表示，「豬的副產品可多了」，如豬血，但這不會有進口，只是排除掉一些可能或意想不到很細的豬產品在裡面，大部分還是要用國產豬。

▲陳吉仲當時出席「台灣豬證明標章張貼」記者會。（圖／記者許展溢攝）



接著聖誕節爆發鬍鬚張事件，隔天王忠恕受訪提到一句「標章沒法源依據開罰」，下午陳吉仲出席李登輝學座談會則表示，12月底前都是試辦，明年1月起會加強查緝，只要標示不實就會罰4萬元至400萬元。

據了解，陳吉仲基於「私心」，原就有意將王忠恕調離畜產會執行長一職，只是趁此台灣豬標章之亂讓他離開畜產會。陳吉仲今出席「台灣農產嘉年華網購活動」茶會暨記者會，會後眾多媒體想要追問此事和台灣豬標章議題，陳的隨扈和機要不停阻擋媒體稱還有行程要趕，陳則選擇不發一語，面有難色的快步離去。