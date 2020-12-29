蝦皮驚見販售「台灣豬標章」！　中央畜產會：已報案舉發

▲「台灣豬標章」 。（圖／記者崔至雲攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣豬標章之亂風波持續延燒，國民黨立委洪孟楷日前爆料，知名電商「蝦皮」竟可以看到「本店使用國產豬」貼紙販售，現在連中央畜產會推出，有防偽設計的「台灣豬證明標章」也出現在蝦皮。中央畜產會29日已報案舉發，平台也已下架相關產品，將持續追蹤標章在市面流通情況。

因應萊豬進口，政府印製衛福部的「台灣豬貼紙」，以及農委會的「台灣豬標章」，供民眾選購肉品。但有網友在PTT爆料，衛福部所推出「台灣豬貼紙」，在蝦皮上販售，價格低於100元內，且早已售出3700多張。記者在晚間8點許，在蝦皮實際搜尋台灣豬貼紙，發現平台仍充斥許多店家販售貼紙，日後選購豬肉恐陷疑慮。

▼電商平台販售台灣豬貼紙。（圖／記者蕭羽耘截圖）

不僅如此，傳出農委會推出的「台灣豬證明標章」也有人販售。對此，中央畜產會29日已至派出所報案舉發，強調「台灣豬證明標章」需透過申請，賣家業者亦勿再以身試法。

中央畜產會表示，針對蝦皮電子商務平台上有賣家販售「台灣豬證明標章」，賣家此舉有違反商標法之虞，畜產會已於今日下午至台北市泉州街派出所報案舉發，目前相關產品已於電商平台下架。

中央畜產會指出，「台灣豬證明標章」的圖案設計採公開徵選而得，畜產會已登記為商標權所有，並向經濟部智慧財產局申請註冊商標在案，印製及發放作業均由中央畜產會執行，標章也設計多道防偽機制，以防冒用。

中央畜產會強調，豬肉或豬肉產品販售業者若要取得「台灣豬證明標章」，須經申請、審核等程序，且每店以核發一張貼紙為限，如有未經中央畜產會同意而擅自使用、變更、轉讓、印製乃至販售「台灣豬證明標章」，畜產會有權依法追究其民事及刑事責任，以保障商標權及標章申請業者之權利，請店家勿購買來路不明的台灣豬標章自行張貼，賣家業者亦勿再以身試法。



