全台50人撐不過跨年亡！霸王寒流狂襲58hrs　北市3天15人猝死　　

▲跨年夜霸王級寒流來襲。（示意圖／記者李毓康攝）

地方中心／整理報導

霸王級寒流來襲，全台持續低溫特報，根據中央氣象局觀測，今（1日）清晨全台最低溫出現於新北雙溪、桃園楊梅的8.5度。據統計，自12月30日0時至31日跨年當天上午8時，32小時內已有47起非創傷死亡案例，而累計至今（1日）上午10時，58小時內已有50人死亡，其中北市3天內共15人死亡，且有4人是元旦當天經搶救仍不治。

北部地區，台北市12月31日凌晨0時至上午8時許，消防局共接獲11起到院前死亡案例，而1月1日凌晨0時至上午10時再增4人OHCA，分別為3女1男，皆年約8、90歲，搶救後宣告不治，死因仍待釐清，總計3天內共15人死亡；新北市消防局回報，12月30日至1月1日共接獲17起OHCA案例；基隆市消防局指出，12月31日僅接獲3起「內科無外傷」案例。

桃竹苗地區，桃園市消防局指出，統計12月30日至1月1日上午8時，共接獲12起非創傷死亡案例，其中9人被發現時已無意識，年齡介於8、90歲，但是否為天冷造成死亡仍無法確認；新竹縣消防局表示，12月31日至1月1日上午接獲共6起非外傷性的OHCA，均為70歲以上患有疾病的老年人，其中3人送醫後仍宣告不治；新竹市則有一名年約50歲的林姓男子，12月31日下午因不明原因昏倒後失去生命跡象，到院後死亡；苗栗縣消防局指出，截至1月1日上午，目前僅12月30日中午接獲一名民眾於家中OHCA，家屬放棄急救，但尚不確定是否為天冷造成的死亡。

▲部分死亡原因與氣溫驟降有關。（示意圖／記者李毓康攝）

中部地區，台中、南投的消防指揮科皆表示，12月30日至1月1日都未接獲有疑因低溫猝死或非外傷性死亡的案例；彰化縣消防局表示，12月30日至1月1日為止，已有17起死於「非創傷」案例，其中只有1人年約50多歲，其餘都是年長者，雖無法知悉確切死因，疑似與氣溫驟降有關，但沒有猝死個案發生；雲林縣消防局指出，12月30日至1月1日總計共接獲4起非創傷性、内科無呼吸、心跳急救案，均已身亡；嘉義市消防局指出，截自1月1日為止，目前0人因天寒猝死；嘉義縣消防表示，截至1月1日上午10時止，只有1件非外傷猝死救護案。

南部地區，台南、屏東並未接獲相關案例；高雄市消防局則統計，12月30日至31日到院前死亡案例共5件，但無法確認是否與氣溫降低相關，亦無法判斷是否為猝死案件。

東部地區，宜蘭衛生局表示，12月31日低溫寒害因素，宜縣急救責任醫院收治4名可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患，其中1名為路倒個案；台東縣消防局指出，12月30日至1月1日目前僅接獲一起OHCA案件，為一名年約8旬老翁，12月30日清晨6時許被妻子發現躺在床上不動，身體明顯冰冷，緊急送醫搶救，仍回天乏術。