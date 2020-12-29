快訊／最強寒流冰封40hrs！明起氣溫急速暴跌　急凍6°C↓地圖曝

▲氣象局持續發布低溫特報，明上午起包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年最強寒流將來襲！氣象局持續發布低溫特報，明（30）日至1月1日受到寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；由於寒流將迅速南下，上午起局部地區有6度以下氣溫發生的機率。

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▲寒流明來襲急速降溫，一張圖看各地氣溫。（圖／中央氣象局）

30日上午至31日白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象預報員陳建安表示，今天白天是東北季風減弱空檔，但從今晚起就會感受到風力迅速增強，6-12小時之內平均風會從5-6級增強到8-9級，陣風也將達11級。

受到寒流來襲，今天深夜起各地就會感受到降溫，明天則是降溫最迅速一天，各地早晚降幅可達10度左右。31日一整天到元旦清晨預計是最冷時候，但各地最冷時間點還是有差別。

氣象局表示，北部最冷時間偏向是31日清晨，低溫略下修，約6-7度左右，中部地區31日、1月1日清晨低溫差不多，約7-8度，南部、花東則偏向以1月1日清晨最冷，31日低溫約10-11度，1日清晨低溫僅剩8-10度。

1月1日白天會稍微回溫，主要是因為日夜變化，到了1月1日晚上溫度又會往下降，1月1日深夜到2日清晨，中部以北東北部低溫10-12度，南部、花東14-15度。

2日白天起寒流減弱，3日更回溫，全台各地高溫可達20度以上，算是舒適天氣，但中南部要留意日夜溫差大有達10度以上。

另外，1月4日預計會有另一波冷空氣接近，1月5日北台灣又將再度降溫，這波冷空氣強度是較強東北季風，接近大陸冷氣團，但強度變化仍有很大不確定性。

水氣方面，由於寒流帶來水氣，迎風面北部東半部30日會有局部短暫雨，到了31日、1月1日逐漸轉乾，僅剩東半部、大台北有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。