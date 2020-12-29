「入境旅客光靠PCR檢測夠嗎」　國民黨：政府應重新檢視隔離管制

▲桃園機場清潔消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨醫療委員會29日指出，今年3月在疫情方興未艾之際，指揮中心斷然全面禁止外籍人士入境，「阻絕境外」的策略，為日後社區防疫奠定成效豐碩的基礎。但今昔對比，在國際間疫情再燃、更甚以往之時，我國卻不斷出現「情況特殊」的境外移入個案，顛覆醫事人員對防疫政策的理解。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，機師隔離3日固然有其國際運輸考量，但毫無配套措施下，「是認為飛航組員身體特別勇健，還是在和國內防疫賭運氣？」又如下機時高燒的案792，又不免令人質疑登機前3日PCR陰性報告究竟能否有效為我國築起抗疫高牆？

蔡明忠表示，面對變種病毒肆虐的英國，回想前陣子暴增的外籍移工個案，指揮中心將集中檢疫所視為堅強堡壘，是否太過天真？

另外，國際疫情二度爆發，是否採取入境旅客（邊境）篩檢作業的議題，再次被關注，畢竟面對一再出現的入境陽性個案，光靠入境前3日的PCR檢測夠嗎？是否要啟動入境普篩？都應該再被審慎討論檢視。

蔡明忠也進一步指出，目前國內的確診案例都是境外移入，從英、美進入偏多，若不快速應變疫情容易失控，國外有一名急診醫師寫過一篇報告，是他在自行進行21天隔離後，發現病毒較不會容易傳染。他建議，政府可以在14天隔離後，用快篩再次做檢測，隔離過程也須相當嚴謹。政府目前隔離的管制也鬆散許多，應立即全面檢視，包括從機場入境、搭車到防疫旅館等相關規定，否則隔離不徹底也是破洞。