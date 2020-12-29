2021元旦連假出遊不怕塞！國道客運享優惠、南迴鐵路半價　輕鬆省錢嗨跨年

▲交通部協調運輸業者推出一系列交通措施，讓民眾不用塞車人擠人，用最輕鬆、省錢的方式參與跨年活動。（圖／中華民國交通部提供，下同）

生活中心／綜合報導

元旦3天連假即將到來，除了北部跨年之外，歌手張惠妹今年更首度在台東舉辦跨年演唱會，預估吸引逾5萬人。為備戰龐大跨年連假人潮，交通部協調業者推出一系列的國道客運優惠措施，同時也推出南迴鐵路電氣化通車半價優惠方案，鼓勵民眾搭大眾運輸工具進行分流，讓民眾不用塞車人擠人，用最輕鬆、省錢的方式參與跨年活動！

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在地有腳措施，延伸到台東

在地有腳部分，公總表示，民眾搭乘公路客運至宜花東，持公路客運票證於指定租賃業者租車（宜蘭十家、花蓮十二家、台東十二家）可享租車優惠；完成租用車輛後，再持汽機車租車憑證正本以及公路客運去回程票證，最高可再折一百至兩百元不等。

客運期間限定，增開班次

交通部更協調國光客運、鼎東客運及高雄客運於元旦連假期間增開「【0999】高鐵左營站─臺東轉運站」公路客運直達臨時路線，每日預計開行8班次（往高雄、臺東各4班次），並提供優惠票價350元，購買來回票可享優惠票價650元，預售票已於12月4日開始販售，民眾除可向業者洽詢外，亦可由公路總局官網查詢預售票各時段售出情形。

國5雪隧龜速車，提醒上路

高公局宣布，將在12/30起於雪山隧道北向路段，試辦所謂的慢速車示警系統。未來只要在路況暢通條件下，時速65km/h以下、並與前車間距超過120公尺的慢速車，其後4碼車牌號碼都會顯示在隧道內的資訊可變標誌內；要是之後在隧道內看到自己的車牌「昭告天下」，別懷疑，就是你真的開太慢了！

此外，也特別呼籲民眾開心出遊也要遵照規定做好防疫措施，搭乘公共運輸或前往人潮眾多區域，務必確實配戴口罩。