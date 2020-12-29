限時1天！量販「慶元旦」優惠一次看　全館下殺9折還有買1送1

▲家樂福慶新年推全館9折優惠還有買1送1、第2件省更多。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

距離2021年只剩4天了！為迎接新的一年，各大超商、手搖飲也紛紛推出同慶優惠，就是要讓民眾新的一年先省一波，國內2大量販通路也祭出折扣了，其中，家樂福1月1日有全店快閃滿額送9折現金折價券，最高送出5千元，還有多款商品買1送1，而愛買也於全門市推出限時1天滿額9折優惠，限時14天更祭出150款熱銷商品最低59折起，還有200款民生用品買1送1，婆媽可要把握機會採購一番。

迎接2021年，家樂福於1月1日祭出全店滿額9折快閃優惠活動，其中，量販店單筆消費滿2000元、便利購則只需滿500元就享9折優惠，並以現金折價券發放，1月2日起至15日限定使用；線上購物部分單筆消費滿1599元以上就有9折優惠，且於結帳金額中直接折抵。

另，再加碼推超過80個知名品牌、共200多件指定商品，活動期間單筆滿1000元現賺紅利點數3萬點，單筆滿2000元以上再送一盒洗選蛋，另外還有多樣商品買1送1及第2件省更多優惠。

▲愛買水湳店今年營業至1月1日凌晨2點。



▲12月31日愛買水湳店舉辦1日限定「跨年戶外市集」。

而愛買量販也於1月1日限時1天推出全門市會員滿額9折優惠，只要單筆消費滿2000元就享9折優惠，折扣金額則以十足抵用現金券贈送，單筆最高回饋300元；12月30日至2021年1月12更祭出150款年度熱銷商品59折起，及200款民生用品買1送1；家電部分也有新年折扣，12月30日起至2021年1月12日凡購買冰箱、洗衣機和電視，單筆滿5000元現折500元，1月1日至1月3日限時3天再加碼送500元家電現金十足抵用券。

除外，愛買水湳店量販、美商街、餐廳今年也首度延長營業時間，12月31日延長營業至1月1日凌晨2點，且31日也特別在1F戶外廣場舉辦1日限定「跨年戶外市集」，有人氣萌貓文青咖啡「Bubuchacha」、原住民原木烤全豬、竹筒飯「阿里山達娜伊谷」、暖胃的「麻油雞炒泡麵」等，民眾可以來逛逛。除外，美商街的運動品牌Reebok、addidas也在12月31日推出全店49折起優惠。

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